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SpaceX привлекла $750 млн в ходе очередного инвестраунда

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания американского миллиардера Илона Маска Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) привлекла $750 млн в рамках очередного инвестраунда.

Таким образом, компания была оценена в $137 млрд, сообщает CNBC.

SpaceX, являющаяся крупнейшей частной компанией США, производит космическую технику и занимается запуском кораблей семейства Dragon, что позволяет доставлять экипажи и грузы на Международную космическую станцию. Кроме того, ей принадлежит сервис спутникового интернета Starlink, который Маск обещал со временем выделить в самостоятельную компанию.

За последние годы SpaceX несколько раз привлекала капитал. В 2021 году она получила от инвесторов почти $1,9 млрд, в прошлом году - свыше $2 млрд. В число инвесторов компании входят Founders Fund, Sequoia и Gigafund.

SpaceX
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