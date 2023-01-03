Фондовые индексы Европы растут в начале торгов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы в начале торгов показывают положительную динамику.

Инвесторы ждут данных о состоянии экономики Германии, которые будут опубликованы позднее во вторник.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:24 по Москве увеличился почти на 1% и достиг 433,12 пункта.

Германский фондовый индекс DAX поднялся на 0,6%, французский САС 40 - на 0,45%, британский FTSE 100 - 1,55%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 выросли на 0,4%.

Лидерами подъема котировок среди компонентов Stoxx 600 выступают акции энергокомпании Uniper и туроператора TUI, подорожавшие на 12,2% и 6,1% соответственно.

Помимо этого, повышается стоимость бумаг нефтяных компаний BP Plc, Shell и TotalEnergies - соответственно на 3,9%, 4,5% и 1,2%.

В Германии дорожают акции adidas (+2,4%), Siemens Energy (+1,4%) и BASF (+1,2%).

Во Франции увеличиваются цены акций банков, в том числе Societe Generale (+1,5%), BNP Paribas (+1,5%) и Credit Agricole (+1,2%).