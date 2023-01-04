Рынок акций США начал новый год снижением

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили первую торговую сессию в новом году снижением.

Прошлый год стал для рынка акций США наихудшим с 2008 года: S&P 500 потерял 19,4%, Dow Jones Industrial Average - 8,8%, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рухнул на 33,1%.

На рынке сохраняется высокая неопределенность, что может стать причиной повышенной волатильности в ближайшее время, полагают эксперты.

"Календарный год может смениться, но темы остаются прежними, - отмечает Ричард Хантер из Interactive Investor, слова которого приводит MarketWatch. - В повестке дня снова будут опасения рецессии, подкрепленные высокой инфляцией и растущими процентными ставками".

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что спад может затронуть треть мировой экономики в 2023 году.

Этот год будет более жестким для мировой экономики, чем тот, который мы оставили позади, предупредила она. "Почему? Потому что три крупные экономики - США, Евросоюз и Китай - замедляются одновременно, - сказала глава МВФ в интервью CBS. - Мы ожидаем, что одна треть мировой экономики будет в рецессии".

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в декабре уменьшился до 46,2 пункта по сравнению с 47,7 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным S&P Global, которая рассчитывает данный показатель. Это минимальный уровень с мая 2020 года.

Цена акций Tesla рухнула за день на 12,2% - до минимума более чем за два года. В четвертом квартале компания выпустила более 439 тыс. электромобилей, поставила свыше 405 тыс. Показатели стали рекордными, но оказались ниже ожиданий аналитиков, что было вызвано ослаблением спроса, проблемами с логистикой, ростом процентных ставок и опасениями рецессии.

Между тем китайские производители электромобилей NIO, Li Auto и XPeng совокупно поставили более 376 тыс. электромобилей в 2022 году, что примерно на 34% больше показателя за предыдущий год. В том числе в декабре их поставки составили 48,34 тыс. машин (рост на 19% к тому же месяцу 2021 года), что является самым высоким месячным показателем за всю историю.

Котировки ADR Li Auto выросли на 2,8%, XPeng - на 2,4%, в то время как расписки NIO подешевели на 1,2%.

Акции Apple Inc. потеряли в цене 3,7%. В результате рыночная стоимость компании опустилась ниже отметки в $2 трлн впервые с 8 марта 2021 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Стоимость бумаг Univar Solutions снизилась на 1,1%. Германская химическая компания Brenntag сообщила о безрезультатном завершении переговоров о приобретении американской компании. При этом Univar заявила о том, что продолжит контакты с другими потенциальными покупателями.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 10,88 пункта (0,03%) - до 33136,37 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса помимо Apple стали акции Chevron Corp., подешевевшие на 3,1%, и UnitedHealth Group - на 2,2%.

Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 15,36 пункта (0,4%), составив 3824,14 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 79,5 пункта (0,76%), завершив сессию на отметке 10386,98 пункта.