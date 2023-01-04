Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,9%

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне упавшей нефти (Brent опустилась ниже $82 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, поддержку рублевым ценам бумаг оказывает ослабление рубля. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,9%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2170,29 пункта (-0,1%), индекс РТС - 954,24 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,9%.

Доллар поднялся до 71,55 рубля (+0,41 рубля).

Просели акции "Роснефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подросли акции ПАО "Полюс" (+0,5%), Polymetal (+0,2%).

В США индексы акций завершили первую торговую сессию в новом году снижением на 0,03-0,8% во главе с Nasdaq. На рынке сохраняется высокая неопределенность, что может стать причиной повышенной волатильности в ближайшее время, полагают эксперты.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что рецессия может затронуть треть мировой экономики в 2023 году, поскольку три крупные экономики - США, Евросоюз и Китай - замедляются одновременно.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в декабре уменьшился до 46,2 пункта по сравнению с 47,7 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным S&P Global, которая рассчитывает данный показатель. Это минимальный уровень с мая 2020 года.

В среду на рынках Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 после выходных просел на 1,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,7%, южнокорейский Kospi прибавил 1,7%, шанхайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Трейдеры ждут публикации в среду в 22:00 по Москве протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая увидеть в нем сигналы того, что американский ЦБ готов смягчить планы дальнейшего повышения базовой процентной ставки на фоне ослабления глобальной экономической активности, отмечает Market Watch.

В декабре Федрезерв поднял ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25-4,5% годовых, тогда как на предыдущих четырех заседаниях увеличивал ее на 75 б.п. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ будет повышать ставку до тех пор, пока не достигнет целей по инфляции.

Опубликованный накануне промышленный PMI в КНР, рассчитываемый Caixin, показал продолжающийся спад активности в секторе. Значение индекса в декабре опустилось до минимальных с сентября 49 пунктов с 49,4 пункта месяцем ранее.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают снижаться после падения более чем на 4% накануне из-за сохраняющихся сомнений трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в Китае, где остается высокая заболеваемость COVID-19 после снятия основной части карантинных ограничений. Текущая цена Brent почти на $2,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже во вторник.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $81,65 за баррель (-0,6% и -4,4% накануне), февральская цена WTI - $76,41 за баррель (-0,7% и -4,2% во вторник).

Тем временем, опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабляются, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, отмечает агентство Bloomberg.

По итогам 2022 года Brent подорожала на 10,5%, WTI - на 6,7%.