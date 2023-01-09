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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Brent подорожала до $79,5 за баррель

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник после существенного снижения по итогам минувшей недели.

К 8:10 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,88 (1,12%), до $79,45 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,12 (0,2%), до $78,57 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,89 (1,21%), до $74,66 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,1 (0,1%), до $73,77 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 8,5%, WTI - на 8,1%.

Трейдеры оценивают перспективы спроса на нефть в Китае, где после снятия карантинных ограничений увеличилась заболеваемость COVID-19. Кроме того, сохраняются опасения спада в глобальной экономике в условиях продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.

Давление на нефтяной рынок на прошлой неделе оказало укрепление доллара США, снижение цен на природный газ, а также риски рецессии в мире, отмечает главный аналитик DTN Трой Венсан.

"Теплая погода и падение цен на газ ослабляют ожидания, что потребители будут переключаться с газа на нефть этой зимой, - сказал он MarketWatch. - Увеличение экономической активности в Китае вслед за снятием антиковидных ограничений является главным фактором, который может подтолкнуть спрос на нефть к росту. Однако сохраняется серьезная неопределенность в отношении сроков возврата экономики КНР к нормальной активности".

Brent WTI Китай API Минэнерго США
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