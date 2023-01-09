Российские биржевые индексы открыли торги ростом в пределах 1,8%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в понедельник открылись ростом цен blue chips вслед за подъемом внешних фондовых площадок и подорожавшей нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-1,8% на фоне укрепления рубля, лидируют в росте акции золотодобывающих компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4%, до 2165,95 пункта, индекс РТС вырос на 1,8%, до 959,19 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар подешевел на 1,16 рубля, до 70,97 рубля.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,9%), Polymetal (+1,5%), расписки OZON (+0,9%), бумаги Сбербанка (+0,8% и +0,6% "префы"), "Северстали" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), акции "НЛМК" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,1% "префы"), ВТБ (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,8%).

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, данные первой торговой недели 2023 года дали надежду, что ФРС может победить инфляцию без рецессии и существенных потерь в занятости. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам после публикации пятничной статистики по рынку труда США заложил в качестве основного сценария повышения ставки ФРС 1 февраля на 25 б.п. и еще на 25 б.п. на заседании 22 марта. Вероятность повышения ставки в феврале на 50 б.п. в конце декабря составляла 33%, теперь вероятность сократилась до 28%, отмечает эксперт.

По словам управляющего эксперта Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, цены на Вrent восстанавливаются после сильнейшей с 2016 года недельной просадки в начале года.

Аномально теплая погода в Европе ослабила ожидания переключения пользователей с газа на нефть этой зимой. Однако Китай начинает "открываться" (заметно смягчены ковидные ограничения), что, ввиду старта новогодних каникул по лунному календарю, может спровоцировать рост потребления топлива. Эти праздники также сопряжены с высокой внутренней миграцией, которая ранее была ограничена из-за политики "нулевой толерантности" к ковиду. Улучшение траектории по ИПЦ в США и менее агрессивная риторика Федрезерва настраивают на то, что рецессия в США будет недолгой. Все это позволяет рассчитывать на постепенное восстановление спроса на нефть. При благоприятном внешнем фоне цена Brent может протестировать $80 за баррель, полагает Крылова.

В США индексы акций в пятницу подскочили на 2,1-2,6% благодаря сигналам о замедлении роста заплат в США.

Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 223 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, показал обнародованный в пятницу отчет Минтруда. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали еще более слабого роста - на 203 тыс., респонденты Trading Economics прогнозировали подъем на 200 тыс.

При этом безработица в США в декабре понизилась до 3,5% с пересмотренного ноябрьского показателя в 3,6%. Ранее сообщалось, что в ноябре безработица составляла 3,7%, и аналитики прогнозировали ее сохранение на этом уровне.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в декабре выросла на 4,6% после подъема на 4,8% в ноябре. Аналитики ожидали роста на 5%.

По оценкам экспертов, устойчивый рост рабочих мест при замедлении роста зарплат повышает вероятность, что Федрезерву удастся добиться мягкой посадки в экономике, сохранив жесткую монетарную политику.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре упал до 49,6 пункта, при прогнозах снижения до 55 пунктов с ноябрьских 56,5 пункта, отмечает Trading Economics. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Показатель опустился ниже данной отметки впервые с мая 2020 года.

В Азии в понедельник рынки акций также растут в ожидании улучшения ситуации в экономике КНР (биржи Японии закрыты в связи с праздничным днем, южнокорейский Kospi вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Китайский рынок акций повышается на оптимизме, что темпы роста экономики страны будут ускоряться после ослабления антиковидных ограничений, сообщает Trading Economics.

Представитель Народного банка Китая Го Шуцин заявил в выходные, что экономический рост в стране быстро восстановится и вернется на "нормальный путь", поскольку правительство увеличивает финансовую поддержку домохозяйствам и частным компаниям, чтобы помочь им оправиться от вызванного пандемией COVID-19 спада.

Промпроизводство в Германии в ноябре выросло на 0,2%, ожидалось повышение на 0,1%.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник также корректируются вверх после существенного снижения по итогам минувшей недели. К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 1,3%, до $79,59 за баррель (-0,2% в пятницу), февральские фьючерсы на WTI дорожали на 1,4%, до $74,79 за баррель (+0,1% в пятницу). По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 8,5%, WTI - на 8,1%.

Трейдеры оценивают перспективы спроса на нефть в Китае, где после снятия карантинных ограничений увеличилась заболеваемость COVID-19. Кроме того, сохраняются опасения спада в глобальной экономике в условиях продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.