Производство золота на месторождении Павлик в 2022 году выросло на 3% до 7,2 т

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Павлик" в 2022 году увеличил производство золота на одноименном месторождении в Магаданской область на 3%, до 7,219 тонны (232 тыс. унций). Это новый рекорд для компании.

Как сообщил "Павлик", вывозка горной массы выросла на 21%, до 38,3 млн м3, переработка руды - на 12%, до 6,2 млн тонн.

"Павлик" в 2022 году закончил общестроительные работы на второй очереди золотоизвлекательной фабрики. Начать пусконаладочные работы на ЗИФ "Павлик-2" компания планирует в марте 2023-го.

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области был открыт в 2015 году, сейчас он входит в топ-15 российских золотодобытчиков. Месторождение находится под управлением ИК "Арлан".