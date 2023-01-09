Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Производство золота на месторождении Павлик в 2022 году выросло на 3% до 7,2 т

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Павлик" в 2022 году увеличил производство золота на одноименном месторождении в Магаданской область на 3%, до 7,219 тонны (232 тыс. унций). Это новый рекорд для компании.

Как сообщил "Павлик", вывозка горной массы выросла на 21%, до 38,3 млн м3, переработка руды - на 12%, до 6,2 млн тонн.

"Павлик" в 2022 году закончил общестроительные работы на второй очереди золотоизвлекательной фабрики. Начать пусконаладочные работы на ЗИФ "Павлик-2" компания планирует в марте 2023-го.

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области был открыт в 2015 году, сейчас он входит в топ-15 российских золотодобытчиков. Месторождение находится под управлением ИК "Арлан".

Павлик Магаданская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продажи легковых автомобилей в РФ в декабре выросли к ноябрю на 10%

Продажи легковых автомобилей в РФ в декабре выросли к ноябрю на 10%

Структура акционеров российской сети OBI снова изменилась

Джек Ма потерял контроль над Ant Group

Джек Ма потерял контроль над Ant Group

Заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину составила 35,5 млн куб. м в эти сутки

Brent подорожала до $79,5 за баррель

Brent подорожала до $79,5 за баррель

Босфор временно закрыли для судоходства из-за тумана

Босфор временно закрыли для судоходства из-за тумана

Более 12 тысяч тонн подсолнечного масла из Украины доставят морем в Испанию

Более 12 тысяч тонн подсолнечного масла из Украины доставят морем в Испанию

Джек Ма лишится контроля над Ant Group

Джек Ма лишится контроля над Ant Group
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });