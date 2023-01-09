Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста вслед за мировыми площадками

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста вместе с внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $80 за баррель) на ожиданиях восстановления экономики США и Китая; индекс РТС поднялся в район 980 пунктов на фоне укрепления рубля, отыграв потери начала января.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2163,5 пункта (+0,3%), индекс РТС - 977,79 пункта (+3,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 упал до 69,77 рубля (-2,35 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,5%), "Интер РАО" (+2,4%), расписки TCS Group (+2,3%), бумаги "Газпрома" (+0,9%), Сбербанка (+0,9% и +1,2% "префы"), ВТБ (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), акции ПАО "Полюс" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,2% "префы"), "Северстали" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "ММК" (-0,4%), UC Rusal (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, полноценная рабочая неделя началась с "легкого позитива" на отечественном рынке акций, индекс МосБиржи превысил 2160 пунктов.

Несмотря на увеличение объема торгов и относительно благоприятный внешний фон на азиатских рынках, торговый день в понедельник прошел в вялотекущем режиме. Инвесторы преимущественно отдавали предпочтение малоликвидным бумагам. Толкали индекс вверх некоторые "голубые фишки" рынка, такие как "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, говорит эксперт.

В лидерах роста были транспортный и электроэнергетический секторы, где фаворитами выступили акции ДВМП, "Совкомфлота", "Аэрофлота" на фоне неплохой статистики по перевозкам за декабрь и начало января (так, например, с 1 по 8 января было перевезено 2,26 млн пассажиров, что на 11,3% больше, чем годом ранее). В аутсайдерах выступили преимущественно экспортеры, сильно зависящие от курса доллара ("Северсталь", ММК и прочие), отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи в ближайшее время может продолжить консолидацию около отметки 2170 пунктов; значимых драйверов для развития направленной динамики пока не наблюдается, считает эксперт.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон улучшился благодаря очередным коронавирусным послаблениям в Китае, которые обещают рост туристического потока и потребительской активности, что повлечёт увеличение спроса на нефть и прочие сырьевые товары. Впрочем, внутренняя повестка также имеет несколько моментов влияния на динамику рынка. "В Минфине РФ рассчитывают на увеличение поступлений в виде дивидендов госкомпаний, но также планируют разовые изъятия доходов. В частности, это может коснуться угольной отрасли. Экспортеры удобрений с 1 января будут уплачивать пошлину в размере 23,5% в случае превышения цены удобрений выше $450 за тонну", - отмечает аналитик.

Просадка в бумагах "Татнефти" объясняется дивидендным разрывом. Для попадания в реестр на получение дивидендов необходимо было купить их до закрытия торгов 6 января. Активность покупателей в бумагах "Интер РАО" связана с надеждами на увеличение дивидендных выплат, а также с ростом экспорта электроэнергии госкомпании, полагает Кочетков.

Европейские индексы пытались расти, отыгрывая дальнейшую ликвидацию ограничительных мер в Китае. Пока ситуация в КНР складывается неблагоприятно из-за массовой заболеваемости, но уже к китайскому новому году предполагается спад. Соответственно, европейские экспортеры рассчитывают на рост потребительской активности китайцев. Позитива добавила Германия, где промышленное производство выросло на 0,2% за ноябрь при ожиданиях повышения на 0,1%. Наиболее позитивно на новости из Китая отреагировала нефть. Прогнозы говорят о том, что в период новогодних праздников перевозки пассажиров могут увеличиться вдвое по сравнению с прошлым годом. Соответственно, уже в ближайшие недели стоит ожидать увеличения реального физического спроса на нефть, считает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста при поддержке ценовой конъюнктуры в нефти и общего позитивного сантимента на рынках. В то же время волна укрепления рубля сдерживала рост индекса МосБиржи. Текущее повышение нефтяных котировок отражает надежды рынка на то, что отмена карантина для приезжающих в КНР и смягчение ограничений на перемещения между материковым Китаем и Гонконгом поспособствуют оживлению мобильности населения и, соответственно, активизации спроса на топливо.

Во вторник кардинальных изменений в настроениях не ожидается. На российском рынке торговые обороты будут постепенно возрастать по мере возвращения инвесторов к покупкам после праздничного перерыва. На общерыночный настрой во вторник может повлиять выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17:00 МСК). Прогноз по индексу МосБиржи на 10 января - 2120-2220 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, интерес к покупке акций "Интер РАО" обусловлен тем, что оптовые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале в декабре достигли исторических максимумов, что должно положительно отразиться на финансовых результатах компании за IV квартал. Кроме того, эмитент не испытывает внешнего давления. Котировки акций "Роснефти" поддержала новость об обращении руководства госмонополии к президенту РФ с предложением разрешить ей поставки газа с месторождений в Красноярском крае и Иркутской области по газопроводу "Сила Сибири 2", отмечает аналитик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, на этой неделе мировые инвесторы ожидают данных по динамике потребительских цен в США за декабрь, которые могут оказать значительное влияние на решение ФРС по ставке на заседании в конце января - начале февраля. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, годовая инфляция в стране замедлилась до 6,5% с 7,1% в ноябре, а ее базовая компонента - до 5,7% с 6%. Также на текущей неделе в Штатах стартует сезон корпоративных отчетностей за IV квартал, в частности, свои результаты опубликуют ведущие банки страны: JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике вышел наверх из локального нисходящего канала. Если инструменту удастся преодолеть 50-дневную скользящую среднюю, то перед ним откроется пространство для роста в район 2250 пунктов, полагает Додонов.

В мире

В США индексы акций в пятницу подскочили на 2,1-2,6% благодаря сигналам о замедлении роста заплат в стране.

Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 223 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, при прогнозах роста на 200-203 тыс. Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в декабре выросла на 4,6% после подъема на 4,8% в ноябре. Аналитики ожидали роста на 5%.

По оценкам экспертов, устойчивый рост рабочих мест при замедлении роста зарплат повышает вероятность, что Федрезерву удастся добиться мягкой посадки в экономике, сохранив жесткую монетарную политику.

В Азии в понедельник рынки акций также выросли в ожидании улучшения ситуации в экономике КНР (биржи Японии закрыты в связи с праздничным днем, южнокорейский Kospi вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,2-1,4%) и США (индексы растут на 0,6-1,9% во главе с Nasdaq).

Китайский рынок акций вырос на оптимизме, что темпы роста экономики страны будут ускоряться после ослабления антиковидных ограничений, сообщает Trading Economics.

Представитель Народного банка Китая Го Шуцин заявил в выходные, что экономический рост в стране быстро восстановится и вернется на "нормальный путь", поскольку правительство увеличивает финансовую поддержку домохозяйств и частных компаний, чтобы помочь им оправиться от вызванного пандемией COVID-19 спада.

Промпроизводство в Германии в ноябре выросло на 0,2%, ожидалось повышение на 0,1%.

Нефть

На нефтяном рынке цены в понедельник растут после существенного снижения по итогам минувшей недели.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $80,46 за баррель (+2,4% и -0,2% в пятницу), февральская цена WTI - $75,69 за баррель (+2,6% и +0,1% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 8,5%, WTI - на 8,1%.

Трейдеры оценивают перспективы спроса на нефть в Китае, где после снятия карантинных ограничений увеличилась заболеваемость COVID-19. Кроме того, сохраняются опасения спада в глобальной экономике в условиях продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.

На бирже

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Фармсинтез" (+36,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+33,5%), "Мостотреста" (+12,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (+12%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+9,4%), акции "Русснефти" (+8,5%).

Подешевели расписки HeadHunter (-5,9%), акции "ЭЛ5-Энерго" (-4,8%, до 0,5438 рубля), "ФосАгро" (-2,9%), "Ижстали" (-2,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,1%), "Глобалтрак менеджмент" (-1,6%).

ПАО "ЛУКОЙЛ" выставило оферту миноритариям ПАО "ЭЛ5-Энерго" (ранее "Энел Россия" ) по цене 0,48 руб. за акцию, следует из раскрытия нефтяной компании. Оферта распространяется на 15,41 млрд обыкновенных акций "ЭЛ5-Энерго".

В опубликованном "ЛУКОЙЛом" обязательном предложении говорится, что нефтяной компании на данный момент принадлежит 19,96 млрд обыкновенных акций, что составляет 56,43% акционерного капитала. При этом из прошлогодних сообщений о продаже Enel принадлежавших ей акций "Энел Россия" следовало, что ПАО "ЛУКОЙЛ" получило 26,9% акций "Энел Россия", а компания "ААА Управление Капиталом", действующая в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия", - 29,5%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 18,18 млрд рублей (из них 4,15 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,38 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,3 млрд рублей на акции "Полюса").