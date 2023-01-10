Рубль слабо меняется на старте торгов к доллару и юаню на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Доллар США незначительно снижается, юань почти стабилен на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль демонстрирует слабые колебания из-за неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,91 руб./$1 (-8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 39,02 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,1 коп. - до 10,23 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и юаню на старте торгов связаны с неоднозначным настроем глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам. Нефтяные котировки снижаются в рамках коррекции после роста в ходе предыдущей сессии. Сильных драйверов на валютном рынке пока не наблюдается, в том числе со стороны геополитической ситуации.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,29 за баррель, что на 0,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,36 за баррель, что на 0,36% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник торгуются без единой динамики: китайский CSI300 почти не меняется, опустившись на 0,07%, Nikkei 225 после праздничного выходного дня в Японии растет на 0,75%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,34 %, южнокорейский Kospi прибавляет 0,15%, австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,3%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,33%.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones снизились по итогам сессии в понедельник, тогда как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite закрылся в плюсе. Большую часть сессии все индексы активно росли благодаря надеждам на замедление темпов подъема ключевой ставки Федеральной резервной системы. Однако позднее комментарии двух членов руководства Федрезерва ухудшили настроение инвесторов.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что, по ее мнению, центробанку придется поднять ставку выше 5% для борьбы с инфляцией. Ее коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил ранее высказанное им мнение, что ставка будет повышена до более 5%.

Статданные, обнародованные на прошлой неделе, сигнализировали об ухудшении ситуации как в перерабатывающем секторе, так и в секторе услуг, а также указали на ослабление роста потребительских цен и зарплат при сохранении устойчивости рынка труда.