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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Группа "Дело" создала туристическую "дочку" под круизный проект на Сахалине

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ООО "Управляющая компания "Дело" (головная компания группы "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома") учредила новую компанию ООО "Делотур".

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована 29 декабря 2022 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей, руководителем "Делотур" является Александр Шибанов.

Основным видом деятельности ООО указано вложение в ценные бумаги, среди других видов – деятельность в области права, услуги в области бухгалтерского учета, финансового аудита, управление холдинг-компаниями.

"Компания создана под возможные проекты в сфере круизного туризма, которые могут быть запущены в сотрудничестве с нашими партнерами из этой отрасли, а также администрацией Сахалинской области. Со своей стороны видим в этом направлении перспективу для расширения использования шиппинговых компетенций группы", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Дела".

Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, который владеет и управляет сетью морских и железнодорожных контейнерных терминалов, собственным флотом, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% – у госкорпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса группы "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон". В стивидорное направление – холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports. В шиппинговое направление – "Сахалинское морское пароходство" (SASCO), одна из крупнейших судоходных компаний России.

Группа Дело Делотур Сахалин
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