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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Глава ФРС отказался руководствоваться климатической повесткой

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Роль Федеральной резервной системы США в управлении климатическими рисками крайне ограничена, и центробанк не должен становиться "климатическим регулятором", заявил глава ФРС Джером Пауэлл на мероприятии шведского Центробанка в Стокгольме. Об этом сообщает MarketWatch.

"Без четкой законодательной инициативы Конгресса было бы неправильным использовать инструменты монетарной политики или надзора для продвижения "зеленой экономики" или достижения иных климатических целей", - заявил он.

Конгресс США ставит перед центробанком две цели: обеспечить максимальную занятость и ценовую стабильность, и руководство Федрезерва пользуется независимостью при выборе инструментов для достижения этих целей, отметил Пауэлл.

"Преследование новых целей, какими бы достойными они не были, без четкого мандата негативно скажется на нашей независимости", - добавил он.

Последние годы в финансовом сообществе ведется активная дискуссия о том, должны ли центробанки и крупные игроки рынка участвовать в борьбе с изменением климата. Так, Международный валютный фонд отмечал, что "изменение климата может оказать огромное влияние на ценовую стабильность и повлиять на иные сферы ответственности центробанков, включая финансовую стабильность и банковский надзор".

Некоторые крупные инвесторы - например, Государственный пенсионный фонд Норвегии - постепенно отказываются от инвестиций в компании, загрязняющие окружающую среду, и призывают руководство фирм, акциями которых владеют, активнее сокращать влияние на экологию.

В 2022 году четыре члена Комитета по финансовым услугам Палаты представителей от Республиканской партии направили руководству Федрезерва письмо с предупреждением, что участие центробанка в реализации климатической повестки недопустимо. "Роль ФРС не предусматривает управление потребительским спросом или определение отраслей, которые достойны вливания капитала либо должны быть лишены финансирования", - говорилось в письме.

В ходе своего выступления глава ФРС не высказывался на тему прогнозов для американской экономики или дальнейшего курса денежно-кредитной политики.

ФРС Джером Пауэлл США Конгресс МВФ Норвегия Швеция
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