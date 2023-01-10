Рынок акций РФ во вторник просел в рамках коррекции

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник умеренно просел в рамках коррекции на фоне локального ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также подешевевшей вечером нефти (Brent просела к $79 за баррель). Во "втором эшелоне" второй день подряд раллировали бумаги ПАО "Фармсинтез" (+24%) в отсутствие новостей, причем объемы торгов этими акциями на бирже оказались рекордными, в 3 раза превысили капитализацию самой компании и обогнали по оборотам Сбербанк.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2159,51 пункта (-0,2%), индекс РТС - 974,51 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2,8%.

Доллар просел до 69,77 рубля (-0,22 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (-2,4%), "НЛМК" (-1,2%), "Московской биржи" (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), "Газпрома" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), Polymetal (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%) и Сбербанка (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,8%), расписки TCS Group (+2,1%), бумаги "Магнита" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Яндекса" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ весь день провел в умеренном "минусе". Фактором поддержки выступили попытки нефти закрепиться выше отметки $80 за баррель, однако этот позитив отчасти нивелировался укреплением рубля.

Общерыночный настрой несколько ухудшился в сравнении с понедельником. Накануне сразу двое представителей ФРС в своих выступлениях не исключили, что ключевую процентную ставку придется поднять выше 5% и какое-то время удерживать ее на этом уровне. В ближайшее время часть инвесторов может занять выжидательную позиции перед публикацией данных по росту потребительских цен в США в декабре (четверг). Краткосрочный взгляд на российский рынок акций остается нейтральным, прогноз по индексу Мосбиржи на 11 января - 2120-2220 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, негативный внешний фон выступил основным фактором давления на российские акции. Впрочем, вновь проявляет себя стратегия краткосрочных операций, когда недавние лидеры роста подвергаются фиксации прибыли (например, "Интер РАО", ВТБ).

Движений в секторе blue chips, связанных с отдельными корпоративными историями, почти нет. Слабо выглядели акции "НОВАТЭКа" на фоне относительно мягкой зимы в Европе, что приводит к снижению цен на газ. В бумагах Сбербанка нейтральная динамика, хотя финансовая организация сообщила о выдаче рекордного объема потребительских кредитов в декабре (заемщикам было выдано 238 млрд руб., что довело общую сумму таких кредитов до 3,4 трлн руб., или 12,8 млн заемщиков). Также в декабре был оформлен рекордный объем ипотечных кредитов на 382 млрд руб. Все это основа для будущей доходной базы Сбербанка. Акции "Роснефти" во вторник торгуются на Мосбирже последний день с дивидендами 20,39 руб. на акцию.

"Поддержку российской валюте оказывает подготовка экспортеров к налоговому периоду. В январе на конвертацию валюты выпало заметно меньше дней, что позволяет россиянину противостоять внешнему негативу в виде неуверенных цен на нефть и металлы", - полагает аналитик.

Реакция рынков на выступление председателя ФРС Пауэлла и выходящий в среду отчет по потребительской инфляции в США может привести к высокой волатильности, считает Кочетков.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи к окончанию основной торговой сессии смог восстановить большую часть потерь благодаря положительной динамике TCS Group, ПАО "Полюс", "АЛРОСА" и бумагам Сбербанка, которые отскочили от внутридневных минимумов.

Уверенно выглядели акции ряда внутренних сегментов (химпром, транспорт, потребсектор и застройщики), в то время как большинство бумаг экспортеров были под давлением на фоне укрепления рубля. Для акций "Роснефти" вторник - последний день торгов на Мосбирже с дивидендами. В среду дивидендный "гэп" при открытии рынка должен составить порядка 5,5%, влияние на индекс будет примерно 0,2%. Вероятно, бумаги "Роснефти" в течение дня немного отыграют просадку, но быстрого закрытия "гэпа" не ожидается из-за сильного рубля и просевшей нефти - эти два фактора снижают привлекательность акций.

Можно ожидать восстановления спроса на акции золотодобытчиков, так как цены на золото должны в ближайшее время достигнуть отметки $1900 за унцию. Индекс МосБиржи будет двигаться в узком диапазоне 2150-2170 пунктов. Несмотря на аномальный рост объемов торгов бумаг "Фармсинтеза", который превысил 3 млрд руб., в целом на рынке наблюдается отсутствие желания инвесторов совершать сделки, что выливается в слабую динамику индексов, отмечает Головинов.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 после выходных вырос на 0,8%, австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, шанхайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), "минусует" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,5%), в США нет единого вектора (индексы изменяются на 0,2-0,3%).

Трейдеры фиксируют прибыль после существенного подъема в начале текущего года на фоне оптимизма в отношении улучшения ситуации в экономике КНР ввиду постепенного снятия антиковидных ограничений, сообщает Trading Economics.

При этом аналитиков беспокоит возможность того, что после увеличения активности путешествий на новый год по лунному календарю (в этом году выпадает на 22 января) количество заболеваний COVID-19 может вновь начать расти.

Нефть

На нефтяном рынке во вторник вечером цены вновь просели после тестирования Brent уровня $80 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $79,06 за баррель (-0,7% и +1,4% в понедельник), февральская цена WTI - $74,11 за баррель (-0,7% и +1,2% накануне).

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 8,5%, WTI - на 8,1%.

Давление на нефтяной рынок оказали "ястребиные" заявления представителей руководства ФРС - Дейли и Бостика, пишет Trading Economics.

Инвесторы также соблюдают осторожность в преддверии нового года по лунному календарю, опасаясь, что увеличение числа поездок граждан Китая может привести к росту заболеваемости коронавирусом в мире, отмечает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-6,9%), расписки HeadHunter (-6,3%), акции "Мостотреста" (-6,1%), МКФ "Красный Октябрь" (-5,5%), банка "Уралсиб" (-4,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-3,8%), "Мосэнерго" (-3,2%).

Выросли бумаги ПАО "Фармсинтез" (+24%, до 7,51 рубля - максимум с ноября 2020 года), при объеме торгов 3,167 млрд рублей; накануне акции взлетели на 36,2%.

Также подорожали акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+11,5%), ПАО "РБК" (+10,4%), ПАО "Центральный телеграф" (+9,6% и +15,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 14,6 млрд рублей (из них 2,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,45 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 1,1 млрд рублей на акции "Газпрома").