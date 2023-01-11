В Кремле скептически отнеслись к прогнозам по возможным потерям от "потолка" цен на нефть

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Кремле скептически относятся к прогнозам возможных потерь России из-за введения "потолка" цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Лучше спрашивать у наших специалистов об этом, в первую очередь курирующего вице-премьера Александра Новака. Но пока, безусловно, рано (прогнозировать)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают возможные потери.

Его попросили прокомментировать прогноз Хельсинского центра исследований в области энергетики о возможных потерях России из-за введения "потолка" цен на нефть.

"Очевидно, что нет никакой фактуры для таких заключений. Поэтому я бы со скепсисом относился ко всем этим прогнозным цифрам", - сказал Песков.

"Весьма сужена возможность для прогнозирования цен на мировых рынках. Это, в целом, типично для турбулентного периода", - заметил пресс-секретарь.

"Пока с потолком особенно никто не сталкивался. Вы знаете, у нас действует указ президента, поэтому со скепсисом мы относимся к таким оценкам", - добавил он.