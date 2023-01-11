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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

"Спортмастер" расследует утечку данных более 260 тысяч клиентов в Казахстане

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Компания "Спортмастер" проводит внутреннее расследование в связи с утечкой персональных данных более чем 260 тысяч казахстанских клиентов магазина, сообщила национальная служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

Актуальность данных захватывает период с 15 сентября 2012 года по 18 мая 2018 года. "Файл содержит в себе имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт", - сообщили в KZ-CERT.

"Компания "Спортмастер" подтвердила утечку, отметив, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платежную информацию, а также учетные данные сотрудников. "По предварительной версии, утечка могла произойти со стороны одного из подрядчиков, имевшего доступ к этой информации", - указывается в сообщении.

В KZ-CERT отметили, что "информацию, полученную в результате утечки злоумышленники могут использовать в социальной инженерии, а именно при осуществлении звонков и рассылки фишинговых сообщений с целью получения конфиденциальных и банковских данных". Кроме того, эту же информацию злоумышленники могут использовать при взломе страниц пользователей в социальных сетях, не подключивших двухфакторную аутентификацию.

В этой связи служба KZ-CERT рекомендует проявлять бдительность и ни в коем случае не предоставлять свои конфиденциальные данные.

Спортмастер Казахстан KZ-CERT
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