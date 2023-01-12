Цена Brent стабилизировалась на уровне $82,7 за баррель после уверенного роста накануне

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны на торгах в четверг после уверенного роста по итогам предыдущей сессии, несмотря на неожиданное увеличение запасов в США.

Поддержку рынку оказывает усиливающийся оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на топливо в КНР. Как отмечает агентство Bloomberg, китайские компании активно закупают нефть перед длительными праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю, которые в этот раз приходятся на конец января.

"Инвесторы больше фокусируются на глобальной картине спроса, чем на данных о запасах энергоносителей, - отмечает портфельный управляющий Tortoise Брайан Кессенс. - Основное внимание направлено на Китай, который, вероятно, будет главным двигателем роста потребления нефти в первом квартале".

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в четверг составляет $82,7 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $2,57 (3,2%), до $82,67 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,02 (0,03%), до $77,43 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на $2,29 (3,1%), до $77,41 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей - до 439,61 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 500 тыс. баррелей.

Увеличение запасов нефти, вероятно, обусловлено временным сокращением производства американскими НПЗ в конце прошлого месяца из-за морозов, отмечает Market Watch. Текущий уровень запасов примерно на 1% выше среднего значения на пять лет.