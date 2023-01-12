Рост потребительских цен в Китае ускорился в декабре до 1,8%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Темпы инфляции в Китае в декабре ускорились по сравнению с ноябрем, когда инфляция падала до минимума за восемь месяцев.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,8% в годовом выражении после подъема на 1,6% месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Повышение цен на продукты питания ускорилось до 4,8% с 3,7% в ноябре, тогда как непродовольственные товары снова выросли в цене на 1,1%. Транспортные и телекоммуникационные услуги подорожали на 2,8%, одежда - на 0,5%, образовательные услуги - на 1,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в КНР не изменились. Эксперты прогнозировали снижение на 0,1%. В ноябре цены снизились на 0,2% в помесячном выражении.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце снизились на 0,7% в годовом выражении, зафиксировав снижение третий месяц кряду. Аналитики ожидали снижения на 0,1%. В ноябре индикатор упал на 1,3%.

Относительно предыдущего месяца индекс опустился на 0,5%.