Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Рост потребительских цен в Китае ускорился в декабре до 1,8%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Темпы инфляции в Китае в декабре ускорились по сравнению с ноябрем, когда инфляция падала до минимума за восемь месяцев.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,8% в годовом выражении после подъема на 1,6% месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Повышение цен на продукты питания ускорилось до 4,8% с 3,7% в ноябре, тогда как непродовольственные товары снова выросли в цене на 1,1%. Транспортные и телекоммуникационные услуги подорожали на 2,8%, одежда - на 0,5%, образовательные услуги - на 1,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в КНР не изменились. Эксперты прогнозировали снижение на 0,1%. В ноябре цены снизились на 0,2% в помесячном выражении.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце снизились на 0,7% в годовом выражении, зафиксировав снижение третий месяц кряду. Аналитики ожидали снижения на 0,1%. В ноябре индикатор упал на 1,3%.

Относительно предыдущего месяца индекс опустился на 0,5%.

Китай инфляция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин с оговорками поддержал предложение об обязательном замещении евробондов

Пассажиропоток аэропорта Хитроу в 2022 году вырос втрое

Пассажиропоток аэропорта Хитроу в 2022 году вырос втрое

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Бывшая российская "дочка" Valio зарегистрирована на компанию "Дэнир" бенефициаров "Велкома"

Бывшая российская "дочка" Valio зарегистрирована на компанию "Дэнир" бенефициаров "Велкома"

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

ЦБ сохраняет подходы к проведению ДКП в условиях возобновления действия бюджетного правила

ЦБ с 13 января начнет операции с юанем на Мосбирже в рамках "перезапуска" бюджетного правила

ЦБ с 13 января начнет операции с юанем на Мосбирже в рамках "перезапуска" бюджетного правила
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });