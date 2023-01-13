Bank of America увеличил квартальную выручку на 11%, выше прогноза

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года Bank of America Corp. в четвертом квартале увеличил выручку на 11%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.

Выручка банка в октябре-декабре 2022 года составила $24,5 млрд по сравнению с $22,1 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Чистая прибыль банка увеличилась до $7,1 млрд, или 85 центов в расчете на акцию, с $7 млрд, или 82 центов на акцию.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали выручку банка на уровне $24,2 млрд, чистую прибыль - на уровне 77 центов на акцию.

Чистый процентный доход BofA в минувшем квартале подскочил на 29% и достиг $14,7 млрд, что обусловлено ростом процентных ставок и объема кредитования. Непроцентный доход, напротив, снизился на 8% - до $9,9 млрд, что в основном связано с сокращением комиссионных от инвестиционного банкинга и управления активами.

Выручка подразделения BofA, отвечающего за операции на рынках капитала, выросла на 1% - до $3,9 млрд. Доход от операций с активами с фиксированной доходностью, сырьевыми товарами и валютами (FICC) взлетел на 37%, составив $2,2 млрд, в то время как от операций с акциями - вырос менее чем на 1%, до $1,4 млрд.

Выручка BofA в сфере банковского обслуживания физических лиц повысилась на 21%, достигнув $10,8 млрд. Средний объем депозитов вырос на 2%, при этом показатель превышает $1 трлн шестой квартал подряд, отмечается в сообщении банка.

Бизнес в сфере управления активами состоятельных клиентов и инвестиционного менеджмента принес BofA доход в размере $5,4 млрд, что лишь незначительно выше, чем в октябре-декабре годом ранее.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец декабря составлял 11,2% против 11% тремя месяцами ранее.

В 2022 году банк вернул акционерам $12 млрд путем выплаты дивидендов и за счет обратного выкупа акций.

За последние 12 месяцев капитализация BofA упала на 29,3%, до $275,8 млрд.