Объем торгов иностранными акциями на СПБ бирже в 2022 году упал в 3,2 раза

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Объем торгов иностранными бумагами на "СПБ бирже" по итогам 2022 года составил $122,19 млрд, что в 3,2 раза меньше, чем в 2021 году ($393,43 млрд), говорится в сообщении биржи.

Инвесторы в 2022 году заключили 114,9 млн сделок в режиме основных торгов с акциями и депозитарными расписками, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", что в 3 раза меньше, чем в 2021 году (347,6 млн).

Среднедневной объем торгов в 2022 году составил $0,49 млрд против $1,56 млрд в 2021 году (снижение в 3,2 раза). Среднемесячный объем торгов за 2022 год составил $10,18 млрд.

Среднедневное количество сделок в 2022 году снизилось в 3 раза - до 456,0 тыс. с 1,38 млн в 2021 году. Объем средней сделки по итогам 2022 года составил $1063, что на 6% меньше, чем в 2021 году ($1132).

Количество ценных бумаг международных компаний (из групп инструментов "иностранные ценные бумаги", "еврооблигации" и "ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ") на платформе "СПБ биржи" за 2022 год увеличилось на 11,8% и по состоянию на 30 декабря составило 2238 наименований, включая акции, депозитарные расписки, ETF (по состоянию на 31 декабря 2022 года по 147 иностранным ценным бумагам торги не проводились).

Количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам за 2022 год увеличилось на 11,1% и составило 1,78 млн на 30 декабря 2022 года (1,6 млн на 31 декабря 2021 года). При этом количество активных счетов инвесторов в декабре 2022 года составило 191,3 тыс., что на 76,4% меньше, чем годом ранее (811,0 тыс. в декабре 2021 года).

"СПБ биржа" планирует завершить 2022 год с прибылью на фоне существенного снижения объема торгов. Итоговый финансовый результат будет отражен в консолидированной финансовой отчетности, аудиторское заключение о достоверности которой будет выдано аудиторской организацией в первой декаде апреля 2023 года.