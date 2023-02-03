Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Объем торгов иностранными акциями на "СПБ бирже" в январе снизился на 84% год к году

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" "СПБ биржи" в январе 2023 года составил $4,7 млрд, что на 52,4% больше, чем в декабре 2022 года ($3,08 млрд), и на 84,1% меньше, чем в январе 2022 года ($29,61 млрд), говорится в сообщении биржи.

Среднедневной объем торгов в январе увеличился на 60,2% по сравнению с декабрем и составил $0,24 млрд.

Участниками торгов в режиме основных торгов в январе было заключено 7,85 млн сделок против 4,75 млн сделок в декабре (рост на 65,3%).

Количество активных счетов инвесторов в январе возросло на 7,6% и составило 205,86 тыс. (191,33 тыс. в декабре). Количество счетов с позициями по ценным бумагам достигло 1,79 млн.

Сделки в январе заключались с 1975 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов.

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по итогам января увеличился на 24,7% по сравнению с показателем декабря и достиг HK$ 1,43 млрд (что эквивалентно $183,55 млн).

Участниками торгов и их клиентами в январе было заключено 265,71 тыс. сделок с этими бумагами (рост на 13,0% по сравнению с декабрем).

Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов иностранными ценными бумагами стали акции и депозитарные расписки Tesla (17,9% от общего объема торгов в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" в январе), Marathon Digital Holdings, Coinbase Global, Bed Bath & Beyond, Alibaba, NVIDIA Corp., Li Auto, Virgin Galactic, Advanced Micro Devices, Apple Inc..

Лидерами по объему биржевых торгов гонконгскими ценными бумагам были акции Alibaba, Li Auto, XPeng, NIO, JD.com, Xiaomi, Baidu, Meituan, Tencent, China Petroleum & Chemical Corporation.

СПБ биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть продолжает дешеветь и завершает неделю в минусе

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры

Apple в I финквартале снизила чистую прибыль на 13%

Число увольнений в компаниях США в январе было максимальным для этого месяца с 2009 года

Нефть Brent подешевела до $82,1 за баррель

Опрошенные ЦБ аналитики спрогнозировали снижение ВВП РФ в 2023 г. на 1,5%

Аузан отвел 7-10 лет на замену уехавших из России в 2022 году специалистов

Сахалин, Калужская и Калининградская области стали лидерами падения промпроизводства

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

Международные резервы РФ с 20 по 27 января выросли на $3,1 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });