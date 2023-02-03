Объем торгов иностранными акциями на "СПБ бирже" в январе снизился на 84% год к году

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" "СПБ биржи" в январе 2023 года составил $4,7 млрд, что на 52,4% больше, чем в декабре 2022 года ($3,08 млрд), и на 84,1% меньше, чем в январе 2022 года ($29,61 млрд), говорится в сообщении биржи.

Среднедневной объем торгов в январе увеличился на 60,2% по сравнению с декабрем и составил $0,24 млрд.

Участниками торгов в режиме основных торгов в январе было заключено 7,85 млн сделок против 4,75 млн сделок в декабре (рост на 65,3%).

Количество активных счетов инвесторов в январе возросло на 7,6% и составило 205,86 тыс. (191,33 тыс. в декабре). Количество счетов с позициями по ценным бумагам достигло 1,79 млн.

Сделки в январе заключались с 1975 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов.

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по итогам января увеличился на 24,7% по сравнению с показателем декабря и достиг HK$ 1,43 млрд (что эквивалентно $183,55 млн).

Участниками торгов и их клиентами в январе было заключено 265,71 тыс. сделок с этими бумагами (рост на 13,0% по сравнению с декабрем).

Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов иностранными ценными бумагами стали акции и депозитарные расписки Tesla (17,9% от общего объема торгов в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" в январе), Marathon Digital Holdings, Coinbase Global, Bed Bath & Beyond, Alibaba, NVIDIA Corp., Li Auto, Virgin Galactic, Advanced Micro Devices, Apple Inc..

Лидерами по объему биржевых торгов гонконгскими ценными бумагам были акции Alibaba, Li Auto, XPeng, NIO, JD.com, Xiaomi, Baidu, Meituan, Tencent, China Petroleum & Chemical Corporation.