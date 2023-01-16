Сингапурская Indorama купила грузинский химзавод "Руставский азот"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - АО "Руставский азот" (ранее - химкомбинат "Азот", г.Рустави, Грузия), единственный производитель минеральных и азотных удобрений на Южном Кавказе, продан компании Indorama Corporation (Сингапур), сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

100% акций химического предприятия по производству минеральных удобрений и промышленной химии у EU Investments купила грузинская "дочка" сингапурской Indorama. Цена сделки не названа.

С сентября 2016 года владельцем "Руставского азота" являлась EU Investment, аффилированная с Банком Грузии (один из крупнейших коммерческих банков страны).

Завод продает свою продукцию внутри страны и экспортирует в Армению, Азербайджан, а также в Грецию, Израиль, Италию, Францию, Испанию, Турцию и другие страны. Мощности предприятия при полной нагрузке позволяют выпускать около 450 тысяч тонн минудобрений, 400 тысяч тонн аммиака, 10 тысяч тонн цианистого натрия в год. На экспорт идет около 85% продукции.

Indorama Corporation входит в число ведущих химических холдингов в Азии, производит азотные и фосфорные удобрения, полиэтилен, полипропилен, полиэстер, текстиль, хлопковое волокно.