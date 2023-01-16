Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

Сингапурская Indorama купила грузинский химзавод "Руставский азот"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - АО "Руставский азот" (ранее - химкомбинат "Азот", г.Рустави, Грузия), единственный производитель минеральных и азотных удобрений на Южном Кавказе, продан компании Indorama Corporation (Сингапур), сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

100% акций химического предприятия по производству минеральных удобрений и промышленной химии у EU Investments купила грузинская "дочка" сингапурской Indorama. Цена сделки не названа.

С сентября 2016 года владельцем "Руставского азота" являлась EU Investment, аффилированная с Банком Грузии (один из крупнейших коммерческих банков страны).

Завод продает свою продукцию внутри страны и экспортирует в Армению, Азербайджан, а также в Грецию, Израиль, Италию, Францию, Испанию, Турцию и другие страны. Мощности предприятия при полной нагрузке позволяют выпускать около 450 тысяч тонн минудобрений, 400 тысяч тонн аммиака, 10 тысяч тонн цианистого натрия в год. На экспорт идет около 85% продукции.

Indorama Corporation входит в число ведущих химических холдингов в Азии, производит азотные и фосфорные удобрения, полиэтилен, полипропилен, полиэстер, текстиль, хлопковое волокно.

Indorama Руставский азот Грузия Сингапур EU Investment Банк Грузии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ предлагают с марта повысить акциз на сигареты на 2%, на жидкость для вейпов - на 11%

Глобальные продажи электромобилей подскочили почти на 70% в 2022 году

Глобальные продажи электромобилей подскочили почти на 70% в 2022 году

Страховщиков ОМС обяжут формировать индивидуальные истории застрахованных на Госуслугах

Страховщиков ОМС обяжут формировать индивидуальные истории застрахованных на Госуслугах

В Казахстане подана заявка на регистрацию товарного знака "Вкусно - и точка"

Аналитики назвали открытие экономики Китая ключевым фактором для emerging markets

Аналитики назвали открытие экономики Китая ключевым фактором для emerging markets

Экспорт нефти из РФ в 2022 году вырос на 7%

Нефть Brent дешевеет после активного роста на минувшей неделе

Рубль подрос на старте торгов к доллару с учетом позитива на мировых рынках капитала

Рубль подрос на старте торгов к доллару с учетом позитива на мировых рынках капитала

"Интеррос" редомицилировал еще одну компанию в дальневосточный САР

Путин заявил, что инфляция в РФ по итогам I квартала 2023 года может приблизиться к 5%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });