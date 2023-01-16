Morgan Stanley понизил прогнозы для доллара на конец 2023 года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Эксперты Morgan Stanley ухудшили прогнозы для курса доллара США, отметив оживление мировой экономики, а также ослабление неопределенности, связанной, в частности, с инфляционным давлением, сообщает MarketWatch.

Долларовый индекс ICE (показывает динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), к концу 2023 года составит 98 пунктов, ожидают аналитики. Их предыдущий прогноз предполагал, что индекс завершит год на уровне 104 пунктов.

По данным на 17:55 по Москве в понедельник значение индекса составляет 102,39 пункта, что на 0,18% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

"Макроэкономические силы, сдерживавшие ослабление американской валюты, теперь усиливают его, - говорится в обзоре аналитиков. - Глобальный рост демонстрирует признаки оживления, неопределенность в отношении перспектив экономики и инфляции ослабевает, и доллар теряет свое преимущество в carry trade на фоне роста ставок за рубежом".

Прогноз Morgan Stanley для курса евро в паре с долларом на конец 2023 года повышен до $1,15 с $1,08. В понедельник он составляет $1,0824.

Курс доллара к юаню, как ожидается, составит 6,65 юаня/$1 к концу года (предыдущий прогноз - 6,8 юаня/$1). Стоимость американской валюты относительно китайской поднялась в ходе торгов на 0,45%, до 6,7334.

За последний год долларовый индекс ICE вырос на 7,5%, курс американской валюты в паре с евро прибавил 5,4%, с юанем - 6,1%.