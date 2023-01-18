МЭА отметило отставание ОПЕК+ от плана по добыче нефти в декабре на 1,77 млн б/с

Наибольшее отставание от квот допустила Россия

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года страны-участницы соглашения ОПЕК+ добывали 38,33 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 40,1 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, отставание от плана по итогам прошедшего месяца составило 1,77 млн б/с. Относительно ноября страны альянса сократили производство нефти на 50 тысяч б/с.

Добыча стран ОПЕК, участвующих в соглашении, в декабре составила 24,64 млн б/с, что на 0,78 млн б/с ниже установленной квоты. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 0,99 млн б/с ниже разрешенного уровня - 15,34 млн б/с.

МЭА подчеркивает, что наибольшее отставание от установленных альянсом квот - у России. По мнению агентства, страна из-за санкций добывает на 710 тысяч б/с меньше разрешенного уровня - 9,77 млн б/с. Также по-прежнему к выделенным квотам из-за операционных проблем и ограниченности производства не могут приблизиться Нигерия и Ангола, отстающие от плана на 510 тысяч б/с и 370 тысяч б/с соответственно.