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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Совкомбанк начал продавать инвестиционные бриллианты АЛРОСА

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Совкомбанк и алмазодобывающая компания "АЛРОСА" заключили соглашение об организации продажи бриллиантов частным лицам, сообщил банк.

"В прошлом году мы наблюдали повышенный спрос на золотые слитки со стороны частных клиентов, для которых покупка драгметаллов стала альтернативой валютным сбережениям, - отмечает управляющий директор Sovcombank Wealth Management Екатерина Серединская (ее слова приводятся в сообщении). - Поэтому мы рассчитываем, что бриллианты станут таким же востребованным инструментом диверсификации портфеля у инвесторов".

Клиент банка может подобрать индивидуальный бриллиант массой от 2 карат или "бриллиантовую корзину" на сайте программы ALROSA Diamond Exclusive. Для "бриллиантовых корзин" предусмотрена опция обратного выкупа, обратная реализация редких бриллиантов также возможна – на площадках "АЛРОСА".

Физлица с начала октября могут приобретать инвестбриллианты без НДС в офисах банков-партнеров программы ALROSA Diamond Exclusive. Для покупки доступны два продукта: единичные редкие экземпляры и "бриллиантовые корзины", то есть наборы из бриллиантов массой от 0,3 карата до 2 карат с единой ценой за карат. Порог входа для "бриллиантовых корзин" – $20 тыс. в рублевом эквиваленте, для эксклюзивных бриллиантов – $50 тыс.

Совкомбанк АЛРОСА
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