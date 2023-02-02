De Beers в 2022 г. увеличила добычу на 7% и в 2023 г. планирует ее снизить

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая De Beers в 2022 году произвела 34,6 млн карат алмазов, что на 7% выше уровня 2021 года, и в текущем году планирует снизить добычу, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

В четвертом квартале добыча выросла на 6% и составила 8,2 млн карат, отражая высокие операционные показатели, особенно на месторождении Jwaneng, и частично компенсируя запланированное завершение работ на карьере Venetia, который в 2023 году переходит на подземную добычу.

В 2023 году De Beers планирует снизить добычу до 30-33 млн карат алмазов. Этот прогноз сделан исходя из 100%-ной доли в каждом из месторождений, за исключением совместного предприятия Gahcho Kue, доля в котором составляет 51%. Издержки прогнозируются на уровне $80 на карат.

De Beers констатирует, что в четвертом квартале запасы бриллиантов в midstream продолжали расти, поскольку ритейлеры более осторожно пополняли их на фоне растущей экономической неопределенности. Это привело к снижению оптовых цен на бриллианты.

Тем не менее, спрос на алмазы De Beers оставался стабильным: общий объем реализации алмазного сырья в ходе двух циклов продаж в четвертом квартале составил 7,3 млн карат (6,6 млн карат, не включая доли партнеров De Beers по СП) по сравнению с 7,7 млн карат (7,2 млн карат) в ходе трех циклов продаж за тот же период годом ранее. В ходе трех сайтов в третьем квартале было реализовано 9,1 млн карат (8,5 млн карат).

Сводная средняя цена реализации за год увеличилась на 35%, до $197 за карат (годом ранее -$146), что обусловлено 23%-ным увеличением индекса цен на алмазы, а также продажей большей доли более дорогих алмазов в первом полугодии. Рост индекса цен на алмазное сырье отражал общий положительный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами и был поддержан предложением De Beers о бриллиантах с гарантированным происхождением.

De Beers в прошлом году предложила рынку технологическую платформу Tracr, которая предоставляет сайтхолдеру информацию о происхождении камня, что будет способствовать укреплению доверия к природным алмазам. Эта платформа - не единственная используемая участниками отрасли, но она позволяет, по заявлению De Beers, отслеживать алмазы "в масштабе", то есть теоретически ее распространение может препятствовать проникновению на рынок значительной части алмазов "АЛРОСА", от покупки которых отказались многие крупные западные ювелирные ритейлеры после запрета на поставки российских алмазов в США и включения в SDN List.