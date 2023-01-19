Долларовый индекс стабилизировался после падения до 7-месячного минимума

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Курс доллара США к корзине основных мировых валют слабо меняется утром в четверг после падения до минимального уровня с лета прошлого года накануне, вызванного слабыми статданными.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), слабо меняется в ходе утренней сессии. Накануне он обновил минимум за семь месяцев.

Как стало известно накануне, розничные продажи в США в декабре упали на 1,1% относительно предыдущего месяца. Аналитики в целом ожидали более умеренного снижения, на 0,8-0,9%. Кроме того, данные за ноябрь были пересмотрены в худшую сторону: в позапрошлом месяце показатель понизился на 1%, тогда как ранее сообщалось о сокращении на 0,6%.

В то же время рост цен производителей в стране замедлился в декабре до минимальных с марта 2021 года 6,2% в годовом выражении, сообщило Минтруда. Месяцем ранее цены увеличились на 7,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен производителей в декабре на 6,8%.

Несмотря на ослабление инфляции и ухудшение макроэкономических показателей, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, допустив, что ее уровень может достичь 5,5%.

"Данные говорят в пользу замедления темпов повышения ставки, но едва ли в пользу полной приостановки повышения, - отметил стратег Brown Brothers Harriman & Co. Вин Тин. - Но пока мы не получим сигналы о том, что рынок настроен излишне оптимистично в отношении инфляции и Федрезерва, Балларду и прочим "ястребам" будет непросто вернуть контроль над дискурсом".

Пара евро/доллар на 8:49 мск торгуется на уровне $1,0794 против $1,0797 на закрытие сессии в среду.

Фунт стерлингов теряет около 0,1% и торгуется на отметке $1,2332 против $1,2348 накануне.

Тем временем курс доллара к иене упал на 0,8% и составляет 127,87 иены по сравнению со 128,92 иены на конец прошлой сессии.

Как сообщалось, объем японского экспорта в декабре вырос на 11,5% в годовом выражении, увеличившись по итогам 22-го месяца подряд. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост экспорта на 10,1% после скачка на 20% месяцем ранее.