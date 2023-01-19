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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

Промсвязьбанк стал собственником Московского индустриального банка

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк внес в уставной капитал 100% акций Московского индустриального банка (МИнБ), следует из данных ЕГРЮЛ.

В 2021 году был принят специальный закон, прописывающий схему передачи МИнБа в ПСБ. ЦБ внес 100% акций МИнБа в качестве имущественного взноса в имущество АСВ по цене 1 рубль, а затем акции были переданы в государственную казну РФ.

ЦБ отправил МИнБ на санацию в январе 2019 года в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. На докапитализацию кредитной организации ЦБ выделил 128,7 млрд рублей.

Банк России в 2020 году принял решение передать МИнБ Промсвязьбанку, а до этого расчистить его баланс за счет передачи проблемных и непрофильных активов на баланс "Траста". Предполагалось, что "Траст" выкупит проблемные и непрофильные активы МИнБа на 32,1 млрд рублей (или 12,4% от активов последнего). Сделку планировалось завершить до 1 августа 2021 года, но она так и не состоялась.

В мае 2022 года ЦБ снова докапитализировал МИнБ на 34,9 млрд рублей в рамках изменений плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства. Объем финансирования был определен таким образом, чтобы справедливая стоимость активов банка соответствовала объему его обязательств, отмечал регулятор.

В 2021 году чистый убыток МИнБа без учета СПОД составил 16,6 млрд рублей против прибыли в 14,4 млрд рублей годом ранее. На 1 января 2022 года отрицательный размер капитала составил 10,9 млрд рублей.

Промсвязьбанк, обслуживающий крупные госконтракты и предприятия гособоронзаказа, уже имеет опыт в приобретении других банков. Так, в начале мая 2020 года он завершил присоединение Связь-банка, а в начале мая 2021 года ПСБ завершил процесс присоединения Роскосмосбанка.

Промсвязьбанк Московский индустриальный банк МИнБ
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