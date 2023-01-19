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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Американский страховщик Allstate ждет $780 млн убытков из-за зимнего шторма в декабре

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американская страховая корпорация Allstate Corp предупредила, что ожидает $779 млн по итогам IV квартала 2022 года из-за бури, которая в декабре накрыла две трети территории США и сопровождалась обильным снегопадом и морозами.

Из общей суммы прогнозируемых потерь в $779 млн с декабрьской непогодой связаны $616 млн, сообщает MarketWatch. Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, для этого показателя составлял $568 мн.

Чистый убыток Allstate по итогам четвертого квартала будет находиться в диапазоне $285-355 млн, скорректированный - $335-385 млн, сообщила компания.

Объем страховых премий в октябре-декабре увеличился на 11% относительно того же периода годом ранее - до $11,5 млрд. В том числе в автостраховании показатель вырос на 13%, до $7,8 млрд, благодаря повышению среднего размера премии на 14%. Сумма собранных премий в сфере страхования жилья повысилась на 9% - до $2,9 млрд.

Страховщик планирует опубликовать отчет за четвертый квартал 1 февраля.

За последние три месяца капитализация Allstate выросла на 12,5% (до $35,9 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 6,3%.

Декабрьский шторм в США вызвал многочисленные обрывы линий электропередач, закрытие дорог и отмены авиарейсов. Жертвами стихии стали больше 60 человек.

США Allstate
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