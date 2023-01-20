"НОВАТЭК" вложит 2,4 млрд рублей в СПГ-хаб в Мурманской области

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ООО "Арктическая перевалка" (Мурманск, дочерняя компания ПАО "НОВАТЭК") вложит более 2,4 млрд рублей в проект морского перегрузочного комплекса (МПК) в Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

МПК расположены в Мурманской области и на Камчатке (строит "НОВАТЭК" - ИФ). Танкеры-газовозы будут доставлять СПГ с арктических месторождений на МПК, далее его будут перегружать в плавучие хранилища газа для кратковременного хранения или методом "борт-в-борт" на конвенциональные суда.

"Каждый комплекс (в Мурманской области и на Камчатке) будет иметь одно плавучее хранилище газа и две рейдовых якорных стоянки для операций "борт-в-борт", что позволит обеспечить ежегодную перевалку на каждом из них в объеме более 20 млн тонн", - говорится в сообщении.

Мурманский МПК расположен в губе Ура Баренцева моря. Проект предполагает также размещение вспомогательного причала для стоянки судов портофлота с береговой инфраструктурой, административное здание для размещения государственных служб и пункт пропуска через государственную границу РФ. В акватории Кильдинского пролива расположены объекты временного рейдового перегрузочного комплекса для перегрузки СПГ "борт в борт".

По данным пресс-службы КРДВ, ООО "Арктическая перевалка" получило статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики".

В декабре 2021 года заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова сообщала, что ТОР "Столица Арктики" будет расширена для включения ООО "Арктическая перевалка".

ООО "Арктическая перевалка" является оператором двух строящихся перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области. Терминалы призваны обеспечить эффективную транспортировку СПГ с "Арктик СПГ 2" и других проектов "НОВАТЭКа" путем организации перегрузки с СПГ-танкеров ледового класса Arc7 на конвенциональные суда. Каждый из терминалов включает плавучее хранилище СПГ объемом 360 тыс. куб. м с двумя точками перевалки "борт-в-борт".

По данным ЕГРЮЛ, "НОВАТЭК" является владельцем 90% долей в ООО "Арктическая перевалка".

ТОР "Столица Арктики" была создана в мае 2020 года. Якорным резидентом является ООО "НОВАТЭК-Мурманск" с проектом Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.