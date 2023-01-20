Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

"НОВАТЭК" вложит 2,4 млрд рублей в СПГ-хаб в Мурманской области

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ООО "Арктическая перевалка" (Мурманск, дочерняя компания ПАО "НОВАТЭК") вложит более 2,4 млрд рублей в проект морского перегрузочного комплекса (МПК) в Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

МПК расположены в Мурманской области и на Камчатке (строит "НОВАТЭК" - ИФ). Танкеры-газовозы будут доставлять СПГ с арктических месторождений на МПК, далее его будут перегружать в плавучие хранилища газа для кратковременного хранения или методом "борт-в-борт" на конвенциональные суда.

"Каждый комплекс (в Мурманской области и на Камчатке) будет иметь одно плавучее хранилище газа и две рейдовых якорных стоянки для операций "борт-в-борт", что позволит обеспечить ежегодную перевалку на каждом из них в объеме более 20 млн тонн", - говорится в сообщении.

Мурманский МПК расположен в губе Ура Баренцева моря. Проект предполагает также размещение вспомогательного причала для стоянки судов портофлота с береговой инфраструктурой, административное здание для размещения государственных служб и пункт пропуска через государственную границу РФ. В акватории Кильдинского пролива расположены объекты временного рейдового перегрузочного комплекса для перегрузки СПГ "борт в борт".

По данным пресс-службы КРДВ, ООО "Арктическая перевалка" получило статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики".

В декабре 2021 года заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова сообщала, что ТОР "Столица Арктики" будет расширена для включения ООО "Арктическая перевалка".

ООО "Арктическая перевалка" является оператором двух строящихся перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области. Терминалы призваны обеспечить эффективную транспортировку СПГ с "Арктик СПГ 2" и других проектов "НОВАТЭКа" путем организации перегрузки с СПГ-танкеров ледового класса Arc7 на конвенциональные суда. Каждый из терминалов включает плавучее хранилище СПГ объемом 360 тыс. куб. м с двумя точками перевалки "борт-в-борт".

По данным ЕГРЮЛ, "НОВАТЭК" является владельцем 90% долей в ООО "Арктическая перевалка".

ТОР "Столица Арктики" была создана в мае 2020 года. Якорным резидентом является ООО "НОВАТЭК-Мурманск" с проектом Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

Арктическая перевалка НОВАТЭК Мурманская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ключевой показатель инфляции в Японии в декабре достиг максимума за 41 год

Глава Евросовета заявил, что ЕС готов рассматривать вопрос о новых санкциях против России

Глава Евросовета заявил, что ЕС готов рассматривать вопрос о новых санкциях против России

Баку запланировал к 2027 году увеличить экспорт газа в Европу до 20 млрд кубометров в год

Баку запланировал к 2027 году увеличить экспорт газа в Европу до 20 млрд кубометров в год

ФАС готова на мировую с металлургами с учетом ухудшения их финансового положения

Банк России отметил рост проинфляционных рисков со стороны ослабления рубля

Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников

Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников

Адвокат заявил, что Маск в твите про Tesla в 2018 г. "в спешке" выбрал не те формулировки

Адвокат заявил, что Маск в твите про Tesla в 2018 г. "в спешке" выбрал не те формулировки

Цена 92-го бензина на бирже упала до минимума за семь лет

Внешний долг России за 2022 год снизился на $100,4 млрд, до $381,8 млрд

Внешний долг России за 2022 год снизился на $100,4 млрд, до $381,8 млрд

Власти Татарстана задумались о продвижении автомобилей Aurus в Туркмении

Власти Татарстана задумались о продвижении автомобилей Aurus в Туркмении
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });