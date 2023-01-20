Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Schlumberger увеличила дивиденды на 43% после удачного IV квартала

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Нефтесервисная компания Schlumberger в четвертом квартале 2022 года увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков. На этом фоне руководство компании решило увеличить квартальные дивиденды.

В октябре-декабре 2022 года чистая прибыль компании составила $1,07 млрд, или $0,74 в расчете на акцию, против $601 млн, или $0,42 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль без учета разовых факторов составила $0,71 против $0,41 годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $0,68.

Выручка Schlumberger в минувшем квартале увеличилась на 27% в годовом выражении и достигла $7,88 млрд. Показатель также оказался выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $7,81 млрд.

По итогам 2022 года в целом компания увеличила чистую прибыль на акцию на 81%, до $2,39, выручку - на 23%, до $28,1 млрд.

На фоне сильных финансовых результатов руководство компании приняло решение увеличить квартальные дивиденды на 43%, до 25 центов на акцию с 17,5 цента. Реестр акционеров закрывается 8 февраля, выплаты будут произведены 6 апреля.

За последние 12 месяцев капитализация Schlumberger взлетала на 58%, до $81 млрд.

Schlumberger США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд перед выходом отчета, не оправдавшего прогнозов

Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд перед выходом отчета, не оправдавшего прогнозов

Лагард допустила, что пик инфляции пройден

Nestle сменила руководителя российской "дочки"

Nestle сменила руководителя российской "дочки"

Alphabet уволит 12 тыс. сотрудников, сократив глобальный штат на 6%

Криптовалютный брокер Genesis объявил о банкротстве

Криптовалютный брокер Genesis объявил о банкротстве

Ритейлер Nordstrom ухудшил годовой прогноз после спада выручки на праздниках

Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти

Зампред ФРС и глава ФРБ Нью-Йорка видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки

Зампред ФРС и глава ФРБ Нью-Йорка видят необходимость в дальнейшем подъеме ставки

В Netflix впервые за 25 лет сменился CEO

В Netflix впервые за 25 лет сменился CEO

Ключевой показатель инфляции в Японии в декабре достиг максимума за 41 год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });