Schlumberger увеличила дивиденды на 43% после удачного IV квартала

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Нефтесервисная компания Schlumberger в четвертом квартале 2022 года увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков. На этом фоне руководство компании решило увеличить квартальные дивиденды.

В октябре-декабре 2022 года чистая прибыль компании составила $1,07 млрд, или $0,74 в расчете на акцию, против $601 млн, или $0,42 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль без учета разовых факторов составила $0,71 против $0,41 годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $0,68.

Выручка Schlumberger в минувшем квартале увеличилась на 27% в годовом выражении и достигла $7,88 млрд. Показатель также оказался выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $7,81 млрд.

По итогам 2022 года в целом компания увеличила чистую прибыль на акцию на 81%, до $2,39, выручку - на 23%, до $28,1 млрд.

На фоне сильных финансовых результатов руководство компании приняло решение увеличить квартальные дивиденды на 43%, до 25 центов на акцию с 17,5 цента. Реестр акционеров закрывается 8 февраля, выплаты будут произведены 6 апреля.

За последние 12 месяцев капитализация Schlumberger взлетала на 58%, до $81 млрд.