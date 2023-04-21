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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Schlumberger увеличила квартальную прибыль и выручку сильнее прогнозов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания SLB (ранее известная как Schlumberger), одна из крупнейших в мире, в первом квартале увеличила чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов, а также повысила дивидендные выплаты.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $934 млн, или 65 центов в расчете на акцию, по сравнению с $510 млн, или 36 центами на акцию, за аналогичный квартал прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 63 цента на акцию.

Выручка увеличилась на 30% - до $7,74 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне 60 центов при выручке в $7,44 млрд.

Выручка в Северной Америке в первом квартале этого года составила $1,7 млрд, увеличившись на 32% в годовом выражении. Выручка на международных рынках выросла на 29%, до $5,99 млрд.

Также Schlumberger объявила о повышении дивидендов до 25 центов на акцию с 17,5 центов. Дивиденды будут выплачены 13 июля, реестр акционеров закроется 7 июня.

С начала 2023 года капитализация Schlumberger снизилась на 2,8%, до $74,7 млрд.

Schlumberger США
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