Перепродажи домов в США в декабре упали до минимума с ноября 2010 года

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре 2022 года уменьшились на 1,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,02 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Снижение показателя было зафиксировано по итогам одиннадцатого месяца подряд, чего не происходило с начала ведения расчетов в 1999 году. Теперь он находится на минимуме с ноября 2010 года.

В ноябре, по пересмотренным данным, перепродажи составили 4,08 млн домов (падение на 7,9% относительно предыдущего месяца), а не 4,09 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали сокращения на 3,2% с предварительно объявленного ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Перепродажи в декабре рухнули на 34% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Медианная цена дома выросла на 2,3% в годовом выражении - до $366,9 тыс. Между тем это ниже ноябрьского показателя в $370,7 тыс.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец прошлого месяца составляло 970 тысяч, что на 13,4% ниже ноябрьского показателя. При текущих темпах продаж потребовалось бы 2,9 месяца для реализации выставленных на продажу домов против 3,3 месяца в ноябре и 1,7 месяца год назад. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

Выставленные на продажу дома в минувшем месяце реализовывались в среднем за 26 дней по сравнению с 24 днями в ноябре. До пандемии COVID-19 на это обычно уходило около месяца.

"Декабрь стал еще одним трудным месяцем для покупателей, которые по-прежнему сталкиваются с ограниченным предложением и высокими ипотечными ставками, - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн. - Однако ожидается, что продажи скоро снова вырастут, поскольку ставки по ипотечным кредитам заметно снизились после пика в конце прошлого года".

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.