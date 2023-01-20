Рубль развернулся вниз к доллару и евро к закрытию торгов пятницы перед выходными

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро отыграли внутридневные потери и завершили пятничные торги на Московской бирже небольшим повышением, рубль незначительно снизился к бивалютной перед выходными днями.

Курс доллара США составил 68,83 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,6 руб./EUR1, подорожав на 1 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,1 копейки - до 71,43 рубля. Курс китайского юаня снизился на 1 копейку - до 10,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял небольшой рост, наблюдавшийся в парах с долларом и евро значительную часть пятницы, и слегка подешевел в обеих парах к закрытию торгов. Участники рынка закрывали позиции перед выходными днями, ранее в ходе сессии поддержку рублю оказывал спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат января. Перечисление в бюджет НДС, НДПИ и акцизов должно состояться на следующей неделе. В целом торги основными рублевыми парами в конце недели проходили в спокойном режиме и узких диапазонах после роста волатильности в первые дни января.

"Потолок" цен на нефть

Администрация президента США Джо Байдена намерена сопротивляться инициативам по снижению "потолка" цен на российскую нефть, несмотря на призывы ряда европейских стран, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

США хотят дождаться введения дополнительных ограничений, касающихся российских нефтепродуктов, перед тем, как пересматривать параметры "потолка" цен на нефть. Ограничения в отношении цены нефтепродуктов должны вступить в силу 5 февраля.

Обсуждения по поводу пересмотра "потолка" цен в ЕС должны начаться на следующей неделе. При этом изменение его уровня требует единогласного решения стран ЕС и G7. Таким образом, в связи с позицией США "потолок" цен, вероятно, не будет изменен, отмечают источники.

Цены на нефть продолжают немного повышаться вечером в пятницу и готовятся завершить ростом вторую неделю подряд на фоне прогнозов увеличения спроса на топливо в Китае.

Нефтеперерабатывающие компании в КНР наращивают закупку нефти, рассчитывая на рост потребления энергоносителей в стране вслед за снятием карантинных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

Ситуация на нефтяном рынке

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по московскому времени подорожали на 0,2% - до $86,33 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,15% - до $80,45 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 1,1%.

Опубликованные накануне данные Минэнерго США показали увеличение запасов нефти в США за прошлую неделю на 8,41 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты ожидали снижения на 3 млн баррелей.

Комментарии аналитиков

"Российский рубль в пятницу демонстрировал еле заметную динамику, закрывшись вблизи уровней четверга. Участники рынка оставались осторожными, что отразилось в динамике фондового рынка, потерявшего 0,1% по индексу МосБиржи по итогам дня. На следующей неделе поддержку рублю окажет налоговый период, когда экспортеры будут продавать валютную выручку для уплаты налогов", - рассказала "Интерфаксу" руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль в пятницу вновь открылся вниз, после чего быстро восстановился и некоторое время продолжал укрепляться. В начале основной сессии российская валюта стала умеренно слабеть, сохраняя небольшой плюс. Внешний фон некоторое время оставался позитивным. Мировые рынки и нефтяные цены повышались, усилив восходящую динамику на старте основной российской сессии, но вскоре резко сдали позиции. Поддержку рублю оказывало приближение налогового периода, пик которого приходится на 25 января", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 18,11 копейки, до 68,6656 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,24 копейки, до 74,3434 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 19,7 копейки по отношению к четвергу и составил 68,6602 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 14,77 копейки и составил 68,7012 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 428,447 млн, из которых $570,754 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $857,693 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 7,28 копейки, до 74,3326 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 6,65 копейки, подешевев до 74,348 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR671,186 млн, из которых EUR289,86 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR381,326 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая снизилась на 3 базисных пункта - до 7,26% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,63% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежнем уровне - 8,19%, 8,41% и 8,57% годовых соответственно.