Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,6% на старте торгов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в понедельник ростом цен blue chips вслед за подъемом внешних фондовых площадок и на фоне подорожавшей нефти (Brent торгуется в районе $87,5 за баррель); подешевели акции "Норникеля" на дивидендных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи рос на 0,2%, до 2171,27 пункта, индекс РТС поднялся на 0,6%, до 997,64 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2%.

Доллар подешевел на 30 копеек до 68,53 рубля.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2%), Сбербанка (+1,2% и +1% "префы"), ВТБ (+1%), "Московской биржи" (+0,9%), Polymetal (+0,9%), расписки OZON (+0,8%), TCS Group (+0,7%), бумаги "НЛМК" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,5% "префы"), "РусГидро" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-2,9%), "Северстали" (-0,2%).

Менеджмент "Норильского никеля" предложил направить на дивиденды за 2022 год $1,5 млрд, сообщил ранее РБК со ссылкой на три источника, близких к совету директоров "Норникеля". Эта сумма почти в 4 раза меньше суммарного уровня выплат за 2021 год, когда "Норникель" перечислил акционерам в общей сложности $5,6 млрд ($3,2 млрд - промежуточные дивиденды за 9 месяцев и $2,4 млрд - финальные дивиденды). Представитель "Норникеля" не комментирует ситуацию.

Предложение обсуждалось на совете директоров компании 15 декабря прошлого года, когда рассматривался бюджет "Норникеля" на будущий год. Менеджмент мотивировал сокращение дивидендов растущей инвестпрограммой. Представители "Русала" "на удивление мирно" восприняли это предложение, реакция акционеров была "понимающей", сообщил один из источников РБК.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что нефть Brent на неделе вполне может продвинуться к $90 за баррель.

Котировки Brent на прошлой неделе обновили максимум с ноября. Ключевыми факторами поддержки остаются постепенно дешевеющий к мировым валютам доллар США, а также уверенность в усилении спроса и оживлении экономической активности в КНР, подкрепленная последними отчетами ОПЕК и МЭА. Определенную поддержку оказывают и ожидания сохранения спроса на топливо в США, а также вышедшие вечером в пятницу данные по активным нефтяным буровым в США - их число сократилось до 613 штук, минимума с начала ноября, против 623 штук неделей ранее.

Учитывая начавшиеся длинные праздники в КНР (в течение этой недели Китай празднует лунный Новый год), фактор Китая может отойти на второй план, что способно сдержать рост и сместить, как минимум в начале недели, фокус инвесторов на статистику из США и Европы (во вторник выйдут предварительные PMI, которые позволят оценить состояние деловой активности в развитых странах) и ситуацию на валютных рынках, считает эксперт. В сценарии выхода пары евро-доллар в зону $1,1-1,11 и отсутствия негативных сюрпризов от экономических данных нефть Brent вполне может протестировать "круглую" отметку $90 за баррель, полагает Локтюхов.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также отмечает, что сигналы из Китая говорят об активном восстановлении спроса на топливо. Волна коронавируса в КНР пошла на спад, а вместе с ней ослабевают сдерживающие экономику побочные явления. Уже после новогодних праздников можно ожидать усиления сырьевого спроса. На прочих рынках преобладает оптимизм. Статистика в США продолжает портиться, и это говорит о вероятности скорого завершения цикла ужесточения монетарной политики ФРС, полагает эксперт.

"В начале недели российский рынок акций будет пребывать в неопределенности, связанной с предстоящим вступлением в силу топливного эмбарго со стороны Европы. Соответственно, сложно ждать оптимизма от бумаг нефтяников. Впрочем, как показывает пример Сингапура, достаточно снизить долю российской нефти до 49% в нефтяной смеси, чтобы эти поставки перестали быть российскими. Соответственно, рынок акций также будет постепенно привыкать к сложившимся реалиям, но в начале недели на индексы будет давить технический фактор сильного сигнала на продажу, так как индекс МосБиржи умудрился закрыть прошлую неделю ниже 20MA, 50MA и 100MA. Соответственно, если в начале пятидневки не состоится рост выше одной из линий, то продажи могут только усилиться", - считает Кочетков.

В США индексы акций в пятницу выросли на 1-2,7% во главе с Nasdaq на фоне позитивных корпоративных новостей от ИТ-гигантов. По итогам недели Dow Jones снизился на 2,7%, S&P 500 - на 0,7%, а Nasdaq увеличился на 0,6%, завершив ростом третью неделю подряд.

Инвесторы в пятницу также оценивали статданные, указавшие на то, что продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре уменьшились на 1,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,02 млн домов в пересчете на годовые темпы. Снижение показателя было зафиксировано по итогам одиннадцатого месяца подряд, чего не происходило с начала ведения расчетов в 1999 году. Теперь он находится на минимуме с ноября 2010 года.

В Азии в понедельник рынки акций также растут (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 0,1%, биржи материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

На нефтяном рынке цены утром в понедельник слабо корректируются вниз после вечернего роста в пятницу, активность торгов на азиатской сессии невысокая из-за начавшихся длинных выходных в Китае. Цена Brent находится на $1,45 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,1%, до $87,56 за баррель (+1,7% в пятницу), мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,04%, до $81,61 за баррель (+1,3% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 2,8%, WTI - на 1,8%, причем рынок завершил в "плюсе" вторую неделю подряд.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса на нефть в Китае после снятия карантинных ограничений. В период праздников, которые будут длиться до конца текущей недели, многие люди совершают поездки, что должно вызвать существенный рост спроса на топливо, а уже после завершения выходных эксперты ждут повышения промышленной активности в КНР, отмечает Bloomberg.

Кроме того, в центре внимания рынка остается ситуация в России после вступления в силу эмбарго на поставки нефти из страны и введения странами G7 "потолка" цен.

По данным Международного энергетического агентства, общий объем нефтяного экспорта из РФ в декабре снизился на 2,5% к ноябрю, до 7,8 млн б/с в сутки, поскольку поставки сырья в ЕС сократились.

Экспорт российской нефти в прошлом месяце снизился на 6%, до 4,7 млн б/с, что является самым низким показателем в прошлом году. В то же время продажа нефтепродуктов выросла на 3,3%, до 3,1 млн б/с.

Согласно прогнозу МЭА, к концу первого квартала объем производства нефти в России будет примерно на 1,6 млн б/с ниже, чем до начала операции на Украине.