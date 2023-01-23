Экономисты стали допускать, что еврозона избежит рецессии в 2023 году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Экономисты начали полагать, что еврозона сможет избежать рецессии в этом году, что представляет собой резкий разворот от пессимистичных настроений последнего времени, пишет Financial Times, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Consensus Economics.

Опрошенные экономисты прогнозируют, что экономика еврозоны увеличится на 0,1% в 2023 году. Месяц назад они ожидали спада.

Перемена обусловлена, в том числе, снижением цен на энергоносители и более ранним, чем ожидалось, открытием китайской экономики, что может дать толчок повышению мирового спроса. На Всемирном экономическом форуме в Давосе также звучали более оптимистичные прогнозы, а Международный валютный фонд дал понять, что вскоре повысит прогнозы роста глобальной экономики.

В частности, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что "ситуация не так плоха, как мы боялись". Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сказала, что мировая экономика чувствует себя не настолько плохо, как ожидалось несколько месяцев назад, хотя это и не означает, что она находится в хорошем состоянии.

Экономисты опасались, что Европа окажется в числе наиболее пострадавших регионов мира из-за ее подверженности последствиям конфликта на Украине. Всего несколько недель назад Георгиева говорила, что в 2023 году "половина Европейского союза будет в рецессии".

Глава отдела макроэкономических исследований ING Bank Карстен Бжески охарактеризовал изменение прогнозов экономистов как "рецессию, которая так и не произошла".

"Угроза опасного энергетического кризиса отступает, а инфляция ослабевает быстрее, чем ожидалось", - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

"С октября наши взгляды радикально изменились", - сказал главный экономист Capital Economics по Европе Эндрю Кеннингем. По его словам, господдержка оказалась более щедрой, чем ожидалось, в то время как автомобильная отрасль восстановилась сильнее, чем прогнозировалось.

По словам экономиста UBS Анны Титаревой, в настоящее время вероятность рецессии составляет менее 30% по сравнению с примерно 90% прошлым летом. Она сказала, что улучшение ситуации в цепочках поставок, сильный рынок труда и избыточные сбережения объясняют экономическую устойчивость еврозоны, и в последние месяцы Европе удалось заполнить газовые хранилища, что значительно уменьшило опасения по поводу лимитов на использование этого топлива.

Кроме того, повышение спроса в Китае "значительно повысит торговлю Европы, особенно Германии", полагает экономист Goldman Sachs Свен Яри Стен.

Аналитики JPMorgan на прошлой неделе повысили прогноз роста ВВП еврозоны в 2023 году до 0,5% на фоне падения цен на природный газ.

Тем не менее, некоторые эксперты по-прежнему ожидают рецессии. Экономист Barclays Bank Сильвия Арданья отмечает, что хотя спад не будет таким глубоким, как предполагалось ранее, экономика еврозоны все равно будет сокращаться два квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии.

Кеннингем из Capital Economics предупреждает, что агрессивное повышение процентных ставок ЕЦБ может привести к слабому восстановлению.

"Экономика еврозоны может избежать рецессии, но процентные ставки, возможно, должны будут оставаться высокими в течение длительного периода, - сказал он. - Похоже, мы можем получить - в худшем случае - легкую рецессию, но за ней последует слабое восстановление".