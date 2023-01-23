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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

СД "Газпрома" рассмотрит вопрос о прекращении участия в греческой Prometheus Gas

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вопрос о прекращении участия в греческом торговом совместном предприятии Prometheus Gas вынесен на одобрение совета директоров "Газпрома".

"Совет 27 января в заочной форме рассмотрит вопрос "О прекращении участия в компании Prometheus Gas S.A.", - сообщил эмитент.

Prometheus Gas SA - совместное российско-греческое предприятие с равным долевым участием ООО "Газпром экспорт" и Copelouzos Group. Предприятие было основано в 1991 году для развития российско-греческого сотрудничества в газовой сфере.

Газпром Греция Prometheus Gas
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