Глава ЕЦБ пообещала сделать все возможное для возврата инфляции к целевому уровню

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк сделает все возможное для снижения инфляции до таргетируемого уровня в 2%, сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард, намекнув на "значительные" повышения ставки на ближайших заседаниях.

Стоимость заимствований будет стабильно повышаться, пока не достигнет достаточно ограничительного уровня, а затем останется на этой отметке в течение длительного времени, цитирует агентство Bloomberg выступление Лагард на мероприятии в Германии.

"Мы продолжим придерживаться прежнего курса, чтобы убедиться в скором возвращении инфляции к нашему целевому уровню, - сказала она. - Крайне важно не допустить, чтобы высокая инфляция оказалась устойчивой".

"Рост цен на энергоносители замедляется в последнее время, но базовая инфляция продолжает ускоряться", - добавила Лагард.

Накануне глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот заявил, что поддерживает еще минимум два подъема ставки на 50 б.п. Тем временем его коллега из ЦБ Греции Яннис Стурнарас призвал к более умеренному подходу на фоне ослабления экономики еврозоны.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 2 февраля.