Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,5% за первую минуту торгов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались во вторник продолжением позитивной динамики цен blue chips на фоне подорожавшей нефти и подъема внешних фондовых площадок. Лидируют в росте котировки Polymetal на фоне роста цен на золото и ожиданий публикации квартального отчета и проведения "Дня инвестора" .

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2%, до 2190,35 пункта, индекс РТС вырос на 0,5%, до 1003,69 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2%.

Доллар подешевел на 20 копеек, до 68,73 рубля.

Подорожали акции Polymetal (+2%), расписки OZON (+1,3%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,8%), "РусГидро" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), акции "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,5% "префы"), "Роснефти" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, во вторник индекс МосБиржи может сохранить позитивный импульс и протестировать отметку 2200 пунктов. Способствовать этому будет улучшение внешнего фона, а также дорожающая нефть Urals. Вполне вероятно, что именно бумаги нефтегазового сектора покажут лучшую динамику среди ключевых сегментов на фоне того, что ранее они выглядели слабее остальных.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают, что российский рынок акций продолжит торговаться в боковике - сильных драйверов для роста не наблюдается. А вот перспективы у сырьевых активов, в частности, нефти, выглядят более радужными - поддержку оказывают ожидания роста промышленной активности после завершения длинных китайских праздников, поддержку также оказывает слабый доллар.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром во вторник нейтрально позитивный. Нефть торгуется в небольшом минусе, но способна возобновить рост на ожиданиях прихода более холодной погоды как в Китае, так и в Европе. Основные ожидания рынков направлены на очередные сигналы смягчения позиции ФРС по будущей ставке. Впрочем, пока это надежды, а статистика конца недели предоставит более весомые данные по динамике инфляции в США, отмечает эксперт.

Во вторник российский рынок может приостановить рост, идею налоговых преференций для IT-компаний пока сложно назвать гарантированным событием, полагает аналитик. Впрочем, ситуацию на рынке нефти может стимулировать восстановление акций нефтяных компаний. С другой стороны, слабость могут показать бумаги газовых экспортеров на фоне новостей о скором возобновлении работы американского СПГ-терминала Freeport, полагает аналитик.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,8-2% во главе с Nasdaq, трейдеры сосредоточились на отчетностях компаний и оценивают потенциальные дальнейшие шаги Федеральной резервной системы.

ФРС продолжит замедлять темпы повышения процентных ставок на ближайшем заседании, при этом руководство ЦБ может начать обдумывать возможность приостановки этой весной их подъема, пишет The Wall Street Journal.

Федрезерв увеличил ставку на 50 базисных пунктов в декабре - до 4,25-4,5% годовых, что является максимальным уровнем с начала 1980-х годов. По итогам предыдущих четырех заседаний она повышалась на 75 б.п.

В последних заявлениях представителей ФРС звучали намеки на замедление темпов подъема ставок на первом заседании в этом году до более традиционных 25 б.п., что дает больше времени для оценки влияния ужесточения денежно-кредитной политики на экономику.

Во вторник в Азии продолжился рост в Японии и Австралии (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%, биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне понедельника).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии, рассчитываемый Jibun Bank, в январе остался на уровне 48,9 пункта, минимуме за 26 месяцев, свидетельствуют предварительные данные. В то же время PMI сферы услуг поднялся до 52,4 пункта с 51,1 пункта в декабре, а сводный PMI увеличился до максимальных с октября 50,8 пункта (49,7 пункта в декабре).

На нефтяном рынке утром во вторник цены умеренно корректируются вниз, североморская Brent держится вблизи максимума с ноября прошлого года, достигнутого накануне. К 10:00 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,2%, до $87,99 за баррель (+0,6% в понедельник), мартовские фьючерсы на WTI дешевели к этому же времени на 0,1%, до $81,53 за баррель (-0,02% накануне).

Поддержку нефти оказывают ожидания восстановления спроса по мере открытия китайской экономики, ослабление доллара, а также возможное замедление темпов повышения ставки ФРС.

Как ожидается, 5 февраля вступит в силу "потолок" цен на российские нефтепродукты, включая мазут и дизельное топливо.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе упало на 10 единиц, рекордными темпами с сентября 2021 года, и составило 613, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок увеличилось на 6, до 156 штук.