Президент "ЭкоНивы" предложил наладить в России биржевую торговлю сырым молоком

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - У России есть реальные возможности для организации биржевых торгов сырым молоком, считает Штефан Дюрр, президент ГК "ЭкоНива", крупнейшего в стране производителя сырого молока. Он сказал об этом на съезде Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

"Видим, что есть реальные возможности для того, чтобы не производитель постоянно продавал сырое молоко, а чтобы были торги через биржу", - заявил Дюрр.

Он уже обсуждал этот вопрос с директором Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа") Никитой Захаровым. Пока это вопрос больше для размышления, отметил Дюрр и попросил делегатов съезда о поддержке и выдвижении такой инициативы от имени союза.

"Мы понимаем, что если будет оборот на бирже в 1 тысячу тонн сырого молока в сутки, то это все-таки не огромный объем. Но такие торги могут давать хороший индикатив по ценам, давать хеджирование рисков и производителю молока, и переработчику. И еще это дает определенную ликвидность рынку", - заявил Дюрр.

По его словам, "ЭкоНива" каждый день производит 3,5 тысячи тонн молока и готова продавать через биржу 500 тонн в сутки.

В последние годы отрасль значительно страдает от "ценовых качелей". "Нам нужна стабильность, чтобы эти качели были поменьше, и чтобы была стабильная цена - от поля до прилавка", - заявил он.

ГК "ЭкоНива" в 2022 году произвела 1,19 млн тонн сырого молока (в физическом весе), что на 73 тысячи тонн больше, чем годом ранее. В стандартном весе (жирность 3,7%, белок 3,2%) надой молока достиг 1,25 млн тонн, на 85 тысяч тонн превысив результат 2021 года.

"ЭкоНива" управляет активами в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное, молочное, подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов. Земельный банк составляет 630 тысяч га (входит в топ-5).