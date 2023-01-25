Экспорт в Азию и инжиниринговый бизнес компенсировали "Интер РАО" прекращение экспорта в ЕС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Рост экспорта в Азию и работа инжиниринговых подразделений ПАО "Интер РАО" полностью компенсировали выпадающие доходы от прекращения экспорта в западном направлении, рассказал гендиректор компании Борис Ковальчук премьер-министру Михаилу Мишустину.

Была произведена перебалансировка доходов внутри группы, отметил Ковальчук.

"Как вы знаете, с июня 2022 года мы полностью прекратили коммерческие поставки в страны ЕС. Но одновременно с этим существенно нарастили экспорт в КНР и Монголию. По итогам 2022 года будет установлен исторический максимум по объему реализованных киловатт-часов в данных направлениях", - заявил топ-менеджер.

Глава "Интер РАО" также напомнил о приобретении в 2021 году нескольких строительных предприятий, а также о покупке в 2022 году 65% "СТГТ" и завода "Воронежский трансформатор" у Siemens Energy.

"На сегодняшний момент общий портфель заказов наших инжиниринговых подразделений превышает 150 млрд рублей, что делает наш инжиниринговый бизнес крупнейшим в российской тепловой электроэнергетике", - сказал Ковальчук, добавив, что теперь в рамках компании создан инжиниринговый бизнес полного цикла.

Он также подтвердил декабрьскую оценку о росте выручки и чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2022 года, по-прежнему не назвав цифр.

"И показатель валовой и маржинальной прибыли до уплаты налогов, процентов, амортизации, обесценений вырос: темп прироста данного показателя составил в два раза большую цифру, чем прирост показателя по выручке. Это явилось следствием проведённой работы по повышению операционной эффективности и снижению затрат", - сказал Ковальчук.

В декабре 2022 года Ковальчук в разговоре с журналистами оценил экспорт электроэнергии в Китай по итогам года в рекордные 4,4-4,5 млрд кВт.ч. Он также заявил тогда, что компания уже не первый месяц ведет коммерческие поставки электроэнергии в Казахстан.

В 2022 году "Интер РАО" перестала раскрывать производственные и финансовые показатели. Последний публичный прогноз EBITDA "Интер РАО" по итогам 2021 года составлял не менее 160 млрд рублей.

Согласно последнему опубликованному финансовому отчету "Интер РАО" (по МСФО за девять месяцев 2021 года), чистая прибыль "Интер РАО" выросла на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 78,8 млрд рублей. Выручка составила 851,3 млрд рублей (+19,4%). EBITDA достигла 119,4 млрд рублей (+38%).

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2021 г. являлся "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежало 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%, еще 34,24% находилось в свободном обращении.