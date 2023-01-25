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Назначен новый гендиректор одной из крупнейших добычных дочек "Газпрома"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором ООО "Газпром добыча Надым" назначен Дмитрий Щеголев, сообщил "Газпром".

Ранее, с апреля 2019 года компанией руководил Игорь Мельников.

Щеголев родился в 1975 году. Он окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени Сергея Королева и Тюменский государственный нефтегазовый университет. В структуре "Газпрома" он работает около 25 лет.

В 1998-2002 годах он был машинистом технологических компрессоров 5 разряда, инженером смены, инженером по эксплуатации оборудования газовых объектов газокомпрессорной службы Ставропольского газопромыслового управления ООО "Газпром трансгаз Ставрополь". В 2002-2008 годах он был начальником компрессорной станции "Сальская" Привольненского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ставрополь".

В 2008-2021 годах Щеголев прошел путь от заместителя начальника производственно-технического отдела Ямальского газопромыслового управления до главного инженера - первого заместителя генерального директора "Газпром добыча Надым".

ООО "Газпром добыча Надым" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром". Основные направления деятельности: добыча, подготовка газа и газового конденсата. Это первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству, и Крузенштернского газоконденсатного месторождения.

Газпром Газпром добыча Надым Дмитрий Щеголев Игорь Мельников
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