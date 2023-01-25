Татарстанская ICL в 2022 году удвоила выпуск вычислительного оборудования

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Группа компаний ICL (Татарстан) в 2022 году произвела 270 тысяч готовых вычислительных изделий, что в 2,2 раза больше показателя предыдущего года, сообщил председатель совета директоров компании Виктор Дьячков на заседании кабинета министров Татарстана в Казани в среду.

По словам Дьячкова, компания планирует в дальнейшем занять не менее 10% российского рынка в области производства вычислительного оборудования. "Пока мы ставим скромную цель - 10%. Но сейчас работаем над тем, и есть партнеры, которые готовы с нами обсуждать возможность увеличения этого (показателя - ИФ) как минимум в два раза", - заявил он.

"Прошлый год был таков, что если ранее мы бегали по рынку и искали заказы, то здесь спрос стал толкать нас к тому, чтобы мы развивали это направление более активно. Фактически это вылилось в то, что на сегодняшний день вместе с особой экономической зоной "Иннополис" мы разрабатываем и планируем запустить в этом году производство материнских плат и увеличить сборочные мощности", - отметил Дьячков.

Группа компаний ICL основана в 1991 году на базе Казанского производственного объединения вычислительных систем (КПО ВС) как совместное предприятие с британской International Computers Limited (ICL, в 2002 году поглощена японской Fujitsu). В 2013 году менеджеры головного АО "ICL-КПО ВС" во главе с гендиректором Виктором Дьячковым выкупили у Fujitsu контрольный пакет предприятия.

В настоящее время ICL принадлежит завод по производству готовых вычислительных изделий – от "тонких клиентов" до серверного оборудования – мощностью 300 тыс. изделий в год в Лаишевском районе Татарстана. Наряду с производством вычислительной техники, ICL занимается разработкой программного обеспечения, консалтинговыми услугами и системной интеграцией.

ICL строит в Лаишевском районе Татарстана завод по производству материнских плат мощностью 300 тыс. изделий в год с приростом в дальнейшем до 1 млн изделий в год. Инвестиции в проект составляют 2 млрд рублей. В первом квартале текущего года ICL планирует запустить новые конвейерные линии сборочного производства, на третий квартал запланирован запуск производства материнских плат.