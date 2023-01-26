Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали квартальные результаты компаний.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - предварительные данные о ВВП США за четвертый квартал, которые будут обнародованы министерством торговли США 26 января. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление роста американской экономики в октябре-декабре до 2,6% с 3,2% в третьем квартале.

Котировки акций Microsoft снизились на 0,6%. Компания увеличила выручку во втором финансовом квартале на 2%, однако ее чистая прибыль уменьшилась на 12%, в частности из-за разовых расходов, связанных с сокращением рабочих мест.

Акции Boeing Co. подорожали на 0,3%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники завершил четвертый квартал с убытком при росте выручки на 35%.

Бумаги Kimberly-Clark Corp. опустились на 1,9%. Американский производитель потребительских товаров в четвертом квартале 2022 года увеличил чистую прибыль на 42%, но выручка оказалась ниже ожиданий.

Американская телекоммуникационная компания AT&T Inc. получила чистый убыток в четвертом квартале 2022 года на фоне расходов на реструктуризацию, однако ее скорректированная прибыль превысила прогнозы аналитиков. Акции подорожали на 6,6%.

Бумаги Tyson Foods Inc. поднялись в цене на 0,9%. Главный финансовый директор американского производителя продуктов питания Джон Р. Тайсон, арестованный в ноябре прошлого года в связи с проникновением в чужой дом в состоянии алкогольного опьянения, признал свою вину и выплатил штраф.

Цена акций Tesla Inc. увеличилась на 0,4%. Компания планирует потратить $3,6 млрд на расширение "гигафабрики" в штате Невада, где производятся аккумуляторы для электромобилей и другие компоненты.

Американская Texas Instruments Inc., разработчик и производитель полупроводниковых компонентов, сократила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2022 года, однако оба показателя превзошли прогнозы рынка. Цена её бумаг снизилась на 1,1%.

Акции Abbott Laboratories подешевели на 1,4%. Американская фармацевтическая компания сократила чистую прибыль и выручку по итогам четвертого квартала 2022 года, однако скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы аналитиков.

Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на символические 0,03% и составил 33743,84 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 к этому времени снизилось на 0,02% - до 4016,22 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,18% и составил 11313,36 пункта.