Hyundai Motor в IV квартале увеличил чистую прибыль почти в 2,5 раза

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в четвертом квартале 2022 года увеличил чистую прибыль почти в 2,5 раза в годовом выражении, однако это не оправдало ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила 1,71 трлн вон ($1,38 млрд) по сравнению с 701,4 млрд вон за аналогичный период прошлого года. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне 2,39 трлн вон.

Операционная прибыль повысилась в 2,2 раза, до 3,36 трлн вон. Выручка по итогам квартала выросла на 24,2% и достигла 38,52 трлн вон.

Эксперты прогнозировали операционную прибыль на уровне 3,07 трлн вон при выручке в 37,84 трлн вон, то есть оба показателя оказались лучше прогнозов.

Руководство Hyundai объявило о повышении финальных годовых дивидендов для держателей обыкновенных акций на 50%, до 6 тыс. вон на акцию. С учетом промежуточных выплат дивиденды за 2022 год в целом составят 7 тыс. вон на обыкновенную акцию.

Продажи Hyundai в минувшем квартале в мире увеличились на 8,1% – до 1,038 млн автомобилей. Реализация внутри страны выросла на 3,3%, в остальном мире – на 9,3%.

Всего в 2022 году компания продала 3,94 млн машин, что на 1,3% больше показателя 2021 года.

Годовая чистая прибыль компании выросла на 40,2%, до 7,98 трлн вон, а выручка увеличилась на 21,2%, до 142,5 трлн вон, что является новым рекордом для автопроизводителя.

В 2023 году руководство Hyundai прогнозирует рост выручки на 10,5-11,5% и показатель рентабельности по операционной прибыли в размере 6,5-7,5%. Компания рассчитывает продать не менее 4,32 млн автомобилей, что предусматривает повышение этого показателя в районе 11% год к году.

Котировки акций Hyundai по итогам торгов в четверг подскочили на 5,5%, отчетность была опубликована после закрытия рынка. За последние три месяца капитализация компании увеличилась на 15,8%, в то время как фондовый индекс Kospi за этот период прибавил 7,9%.