Брокер "Ай Ти Инвест" может сменить владельца

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство о приобретении 100% голосующих акций брокера АО "ИК "Ай Ти Инвест" (ITinvest), сообщается в информации на сайте ФАС.

Ходатайство подано компанией "Дануби Мэнеджмент Консалтинг ДМСС" (Дубай, ОАЭ), предоставляющей услуги управленческого консалтинга.

На просьбу "Интерфакса" пояснить суть этой сделки – это реальная смена собственника компании или перерегистрация в другую юрисдикцию прежнего – в пресс-службе ИК "Ай Ти Инвест" ответили: "Это реальная смена собственника". Вместе с тем руководство компании решило не раскрывать детали сделки до согласования ФАС.

Ходатайство получено ФАС 13 января, до середины февраля оно будет рассмотрено.

В августе прошлого года агентство Frank RG сообщало, что инвестфонд Da Vinci Capital, контролируемый Олегом Железко, намерен выйти из российских активов и продает их новому инвестору ITI Capital (в октябре компания сообщила о возвращении до конца 2022 года ITI Capital к старому бренду ITinvest, под которым работала до 2017 года в связи с новым этапом развития компании в текущих мировых условиях - ИФ).

При этом потенциальным покупателем назывался бывший старший вице-президент Сбербанка, экс-руководитель SberCIB Андрей Шеметов. Теперь на вопрос "Интерфакса" о возможном участии в покупке "Ай Ти Инвест" Шеметов ответил, что это все далеко от реальности, он никакого отношения к сделке не имеет.

"Ай Ти Инвест" была зарегистрирована в 2000 году, с 2004 года имеет лицензии на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность. Проводит операции на фондовом, срочном, валютном рынках.

В январе 2014 года в капитал "Ай Ти Инвест" вошел фонд Da Vinci Private Equity Fund II под управлением Da Vinci Capital Management, выкупив 63% у "Русских фондов" Сергея Васильева и менеджмента, инвестировал дополнительные средства на развитие компании, впоследствии доля в компании увеличилась до свыше 95%.

С начала марта 2022 года (сперва как временно исполняющий обязанности, с конца августа как председатель правления) ITinvest возглавляет Владимир Грицук, который до этого работал инвестиционным директором МТС банка, исполнительным директором блока "Управление благосостоянием" Сбербанка, директором по продвижению индексов и биржевой информации "Московской биржи" и в других российских и международных финансовых структурах.