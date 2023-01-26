Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

РЖД готовы наращивать перевозки через пункты пропуска с Китаем

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" обладает существенными провозными резервами в пунктах пропуска с Китаем и готовы наращивать объемы, сообщил на брифинге в Москве замглавы компании Алексей Шило.

"У нас по двум пунктам пропуска есть сегодня достаточно хорошие резервы по передаче грузов, это по Камышовой и по Нижнеленинскому - Тунцзян. То есть мы там можем передавать больше. Основная проблема заключается в договорных взаимоотношениях наших поставщиков с китайскими потребителями. Если ценовые вопросы будут все урегулированы, то мы по этим пунктам пропуска тоже можем добавить (поезда - ИФ), - рассказал Шило. - Мы хотели бы, конечно, чтобы в первую очередь, грузоотправители внутри Восточного полигона пользовались этими возможностями по передаче своих грузов".

Говоря об объемах, Шило сообщил, что РЖД могут дополнительно на эти два пункта пропуска добавить в среднем 4 поезда в сутки, что по объемам, составляет примерно 20 тысяч тонн в сутки.

Есть резервы и по погранпереходу Забайкальск, "но эти резервы сегодня мы видим скорее в достижении соглашений с Китайскими железными дорогами на 2023 год", сообщил топ-менеджер.

Он отметил, что в феврале планируется объемное совещание с китайской стороной по параметрам передачи грузов через погранпереходы. Там планируется обсудить вопросы по номенклатуре грузов - какие объемы китайские коллеги готовы будут взять, также общее увеличение количества поездов, передаваемых по стыкам, "и мы будем просить, чтобы у нас было больше контейнерных поездов, потому что по контейнерам спрос очень большой у китайских пунктов пропуска, он в разы сегодня превышает те параметры, которые согласованы с китайской стороной", сообщил Шило.

"Мы сейчас с китайскими партнерами договорились о том, что будем работать над 8, но передаем 6 (контейнерных поездов в сутки - ИФ). Мы хотим на 2023 год, чтобы у нас в плане передачи груза по Забайкальску было 10 контейнерных поездов", - сообщил Шило.

Он пояснил, что через погранпереход Забайкальск РЖД могут передавать примерно 240 контейнерных поездов в месяц, а общий объем заявок на этот стык превышает 1600 контейнерных поездов на месяц.

Помимо этого, Шило сообщил, что инфраструктура на открывшемся в конце прошлого года пункте пропуска Нижнеленинское - Тунцзян и на стороне России, и стороне Китая будет развиваться под более широкую номенклатуру грузов.

"С нашими казахстанскими партнерами работаем над тем, чтобы увеличить передачу российских грузов через границу Казахстана и Китая. Прорабатывается вопрос строительства дополнительного пункта пропуска в Казахстане, на границе с Китаем, погранпереход Бахты. Мы здесь так или иначе готовы рассматривать свое участие, оказывать необходимую помощь", - добавил он также.

РЖД Китай Алексей Шило Восточный полигон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Госдуме назвали приоритетом поправки о контроле перехода банков на российское ПО

ВВП США в IV квартале вырос на 2,9% вместо ожидавшихся 2,6%

ВВП США в IV квартале вырос на 2,9% вместо ожидавшихся 2,6%

Публичные российские IT-компании смогут претендовать на включение их продуктов в реестр ПО

Поставки смартфонов в мире в IV квартале упали на рекордные 18,3%

Поставки смартфонов в мире в IV квартале упали на рекордные 18,3%

Экспорт из Гонконга рухнул в декабре рекордными темпами с 1954 года

Петербургская биржа фиксирует рекордные продажи нефтепродуктов на фоне приближения эмбарго

Петербургская биржа фиксирует рекордные продажи нефтепродуктов на фоне приближения эмбарго

Moet Hennessy сменил руководство российской "дочки"

Moet Hennessy сменил руководство российской "дочки"

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Новым CEO HeadHunter станет замгендиректора компании Дмитрий Сергиенков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });