РЖД готовы наращивать перевозки через пункты пропуска с Китаем

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" обладает существенными провозными резервами в пунктах пропуска с Китаем и готовы наращивать объемы, сообщил на брифинге в Москве замглавы компании Алексей Шило.

"У нас по двум пунктам пропуска есть сегодня достаточно хорошие резервы по передаче грузов, это по Камышовой и по Нижнеленинскому - Тунцзян. То есть мы там можем передавать больше. Основная проблема заключается в договорных взаимоотношениях наших поставщиков с китайскими потребителями. Если ценовые вопросы будут все урегулированы, то мы по этим пунктам пропуска тоже можем добавить (поезда - ИФ), - рассказал Шило. - Мы хотели бы, конечно, чтобы в первую очередь, грузоотправители внутри Восточного полигона пользовались этими возможностями по передаче своих грузов".

Говоря об объемах, Шило сообщил, что РЖД могут дополнительно на эти два пункта пропуска добавить в среднем 4 поезда в сутки, что по объемам, составляет примерно 20 тысяч тонн в сутки.

Есть резервы и по погранпереходу Забайкальск, "но эти резервы сегодня мы видим скорее в достижении соглашений с Китайскими железными дорогами на 2023 год", сообщил топ-менеджер.

Он отметил, что в феврале планируется объемное совещание с китайской стороной по параметрам передачи грузов через погранпереходы. Там планируется обсудить вопросы по номенклатуре грузов - какие объемы китайские коллеги готовы будут взять, также общее увеличение количества поездов, передаваемых по стыкам, "и мы будем просить, чтобы у нас было больше контейнерных поездов, потому что по контейнерам спрос очень большой у китайских пунктов пропуска, он в разы сегодня превышает те параметры, которые согласованы с китайской стороной", сообщил Шило.

"Мы сейчас с китайскими партнерами договорились о том, что будем работать над 8, но передаем 6 (контейнерных поездов в сутки - ИФ). Мы хотим на 2023 год, чтобы у нас в плане передачи груза по Забайкальску было 10 контейнерных поездов", - сообщил Шило.

Он пояснил, что через погранпереход Забайкальск РЖД могут передавать примерно 240 контейнерных поездов в месяц, а общий объем заявок на этот стык превышает 1600 контейнерных поездов на месяц.

Помимо этого, Шило сообщил, что инфраструктура на открывшемся в конце прошлого года пункте пропуска Нижнеленинское - Тунцзян и на стороне России, и стороне Китая будет развиваться под более широкую номенклатуру грузов.

"С нашими казахстанскими партнерами работаем над тем, чтобы увеличить передачу российских грузов через границу Казахстана и Китая. Прорабатывается вопрос строительства дополнительного пункта пропуска в Казахстане, на границе с Китаем, погранпереход Бахты. Мы здесь так или иначе готовы рассматривать свое участие, оказывать необходимую помощь", - добавил он также.