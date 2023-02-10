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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Чиновники обсудят использование рек Сибири для расширения возможностей Восточного полигона

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Государственная комиссия по Арктике 10 февраля рассматривает перевозки грузов по Северному морскому пути (СМП), а также возможность использовать крупные реки Сибири для увеличения возможностей Восточного полигона РЖД.

Как заявил на заседании комиссии ее руководитель вице-премьер Юрий Трутнев, сохраняется основная задача, которую поставил президент России, - увеличение грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн в 2024 году.

"Санкции западных стран не остановили реализацию инвестпроектов, но создали определенные сложности с точки зрения объемов перевозки. В 2022 году мы задачу выполнили - при плановом показателе в 32 млн тонн перевезли 34 млн тонн. Хороший результат, но это не облегчает задачу на 2023 год", - сказал Трутнев.

"Вторым вопросом рассмотрим возможность использования крупных рек Сибири для увеличения логистических возможностей Восточного полигона. Ситуация там сейчас напряженная и по железнодорожным перевозкам, и в целом по объемам экспорта. И любое повышение возможностей перевозок даст дополнительный результат для экономики России. Соответствующее поручение Минтрансу давалось, также послушаем Росгидромет", - сказал вице-премьер.

РЖД Восточный полигон СМП Севморпуть Арктика Юрий Трутнев Росгидромет Минтранс
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