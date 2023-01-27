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ЦБ введет новый критерий по включению валютных кредитов банков в обеспечение в рамках рефинансирования

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Банк России вводит новый критерий в условия предоставления банкам обеспеченных кредитов: в договорах по предоставляемым в обеспечение регулятору ссудам в валюте должно быть закреплено право кредиторов требовать выплат по ним в рублях, следует из сообщения регулятора.

Такие изменения внесены в условия проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам. Нововведения будут применяться с 6 февраля 2023 года.

Изменения предусматривают применение нового критерия для включения в пулы обеспечения прав требования по кредитам, суммы основного долга по которым выражены в иностранных валютах. "Согласно новой редакции условий, соответствующие кредитные договоры должны содержать право кредитора требовать исполнения обязательств по договору в рублях", - объяснил ЦБ.

Банк России
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