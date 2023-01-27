Производитель электрооборудования Legrand уходит из России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Производитель электрооборудования французская группа Legrand прекращает деятельность в России, однако построенное группой предприятие в Ульяновске продолжит работу.

"В свете последних событий, в том числе растущей сложности операций и неопределенности, Legrand решила отказаться от своих операций в России и в настоящее время рассматривает варианты передачи своего контроля своевременно и организованно", - говорится в сообщении на сайте группы.

Отмечается, что на деятельность Legrand в России в 2022 году приходилось примерно 1,5% продаж. "По состоянию на 31 декабря 2022 года балансовые риски группы в отношении России, включая валютные резервы, составили около 200 млн евро, из которых около 150 млн евро будут отражены в консолидированной финансовой отчетности за 2022 год как обесценение активов, без влияния на скорректированный операционный доход", - уточняется в пресс-релизе.

Legrand считает, что данный шаг является лучшим вариантом для соблюдения всех требований законодательства, для обеспечения "долгосрочной непрерывности местных операций для своих сотрудников и клиентов".

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провел встречу с гендиректором Legrand в России и СНГ Паскалем Деконсом и директором АО "Контактор" (принадлежит группе) Людмилой Некрасовой.

Завод продолжит работу

"Под давлением санкций французская компания Legrand вынуждена покинуть Россию. Несмотря на внешнеполитические обстоятельства, завод в нашем регионе продолжит работать в своем обычном режиме. Коллектив будет сохранен", - написал Русских в своем телеграм-канале.

"Все эти аспекты мы очень подробно обсудили, получив ряд гарантий", - отметил глава региона, добавив, что в настоящее время ведутся переговоры с рядом потенциальных инвесторов, у ульяновского завода есть запас материалов на несколько месяцев вперёд.

Как сообщалось, Legrand построила в Ульяновске в индустриальном парке "Заволжье" завод по производству низковольтного коммутационного оборудования. Объем инвестиций составил около 1,5 млрд рублей. На новую площадку планировалось перенести часть производства с завода "Контактор", который Legrand приобрела в 2007 году.

Группа Legrand - один из мировых лидеров в сфере производства электротехнического оборудования.