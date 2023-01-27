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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

Новым кандидатом от государства в СД Газпрома станет ректор СПбГЭУ Максимцев

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Новый номинант появился в списке кандидатов в совет директоров "Газпрома" для выборов в новый состав совета на годовом собрании. Это ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.

Список кандидатов для избрания в качестве представителей РФ и независимых директоров в новый состав совета утвержден распоряжением правительства от 26 января.

Максимцев наряду с ректором РГУ им. Губкина Виктором Мартыновым выдвигается в качестве независимого директора. Год назад государство выдвигало в совет ректора РАНХиГС Владимира Мау. Ранее в январе он был освобожден от должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Остальные номинанты в составе совета уже участвуют в его нынешнем составе. Это глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

До конца января "Газпром" принимает предложения акционеров в новый состав совета, а на первом заседании в начале февраля совет директоров утверждает список кандидатов.

Газпром СПбГЭУ Игорь Максимцев
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