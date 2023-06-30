Акционеры "Газпрома" выбрали на три года новый совет директоров с одним новым участником

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпрома" на прошедшем в пятницу заочном годовом собрании избрали новый состав совета директоров. Впервые он избран не на один, а сразу на три года.

"Совет директоров "Газпрома" сформирован на срок до третьего годового Общего собрания акционеров компании с момента избрания. Такая возможность предусмотрена федеральным законодательством", - отмечается в сообщении ПАО.

Новым участником стал ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. Наряду с ректором РГУ им. Губкина Виктором Мартыновым он выдвигался в качестве независимого директора.

Год назад государство выдвигало в СД ректора РАНХиГС Владимира Мау. В январе он был освобожден от должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Остальные участники совета, вновь избранные в его новый состав, это глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, зампред "Газпрома" Виталий Маркелов и первый заместитель гендиректора ООО "Газпром экспорт" Михаил Середа.

Совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022 года в дополнение к уже выплаченным за первое полугодие (51,03 рубля на акцию - всего 1,208 трлн рублей) в связи с тем, что компания во втором полугодии получила убыток.

Уставный капитал "Газпрома" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% бумаг: напрямую - 38,37%, а также через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).